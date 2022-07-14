«Все мокрое, уже растет мох и сталактит образовался» 3 14.07.2022, 9:37

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Белорус купил помещение под магазин в «Минск-Мире» и не может начать бизнес.

Открыть свой продуктовый магазин в молодом жилом районе — отличная идея. Обитатели бесчисленных высоток одними кофейнями сыты не будут (хотя те однозначно скрашивают жизнь). Порадовать жителей «Минск-Мира» точкой, где всегда можно будет купить хлеб, мясо, молоко и борщевой набор, решил предприниматель Глеб. Для этого еще в декабре прошлого года мужчина приобрел просторное коммерческое помещение в многоэтажке по адресу Н. Теслы, 1, пишет onliner.by.

Площади были с «подвохом»: треснутое стекло, неработающая теплошторка, подтекающие батареи. Но самое главное, в месте примыкания «магазинной» пристройки к жилому дому были видны потеки воды, просачивающейся с эксплуатируемой кровли. Впрочем, такой набор предпринимателя не испугал: все дефекты занесли в акт, ответственные службы обещали исправить недостатки.

— Это действительно очень привлекательная локация. Но вот оказалось, что решить проблемы не так и просто. В итоге вместо того, чтобы открыть магазин, который так необходим жителям «Минск-Мира», я вынужден во время ливней ходить и ставить тазики для сбора воды с протекающей кровли.

Устранить все недостатки мне обещали в течение трех месяцев, то есть март — крайний срок, но вот уже июль, а ничего, по сути, не изменилось, только какие-то мелочи исправили. А недавние ливни только добавили проблем.

Насколько я знаю, подрядчик, который строил дом, подал на ликвидацию еще в ковидные времена. Из-за этого проблемы по гарантии некому устранять. За все это время было составлено несколько актов залития, написаны обращения, все письма зарегистрированы в «Дана Астра» и имеют входящий номер. Но толку от этого никакого. В ответ мне — молчание, — возмущен Глеб.

Мужчина проводит экскурсию по помещению: потеки воды не скрыть, да и не стоит этого делать — собственным сталактитом и ярко-зеленым мхом даже можно гордиться (за такое украшение люди большие деньги платят). Но шутки шутками, а как быть с бизнесом, который стоит колом: нет смысла начинать ремонт, если ближайший ливень все обнулит.

За комментарием мы обратились к руководству компании «Дубай Проперти Менеджмент», которая занимается обслуживанием жилых домов и коммерческой недвижимости в «Минск-Мире» и которой недавно был передан этот проблемный кейс.

— Как только собственник обратился непосредственно к нам (это произошло на днях), началась работа: было проведено обследование, составлен дефектный акт, разработан план действий. Стало понятно, что надо ремонтировать кровлю. В этот понедельник бригада (опытные люди, шесть человек) была готова выйти на объект, но из-за начавшихся дождей рабочие не смогли этого сделать: вскрыть кровлю в таких погодных условиях невозможно. Материалы есть, инструменты есть, люди ждут — надо, чтобы было сухо. От гарантийных обязательств никто не уклоняется: будет произведена разборка мелкоштучной плитки эксплуатируемой кровли, заменена гидроизоляция, а потом все вернут на свои места, — пояснил Александр Халапов.

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