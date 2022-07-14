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В Беларуси резко подорожало питание в детских садах и школах

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  • 14.07.2022, 9:54
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В Беларуси резко подорожало питание в детских садах и школах

Правительство ввело новые цены.

В Беларуси увеличены денежные нормы расходов на питание обучающихся. Это предусмотрено постановлением правительства, которое опубликовано 14 июля на Национальном правовом интернет-портале, сообщает zerkalo.io.

Нормы расходов увеличены в среднем на 8−10%.

Напомним, последний раз цены на питание для детей в учреждениях образования менялись 21 января 2022 года, до этого — в июне 2021 и в феврале 2021 года.

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