Токаев поручил создать условия для релокации зарубежных компаний, ушедших с российского рынка 2 14.07.2022, 9:58

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Касым-Жомарт Токаев

Это даст хорошие возможности для наращивания производства.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать благоприятные условия для релокации в страну зарубежных компаний, ушедших с российского рынка, сообщает «Казинформ».

«Мы являемся свидетелями глобальной борьбы за инвестиционный капитал. Каждая вторая из почти 1400 крупных зарубежных компаний приостановила деятельность или полностью ушла с российского рынка. Правительству следует создать благоприятные условия для их релокации в Казахстан. Это даст нам хорошие возможности для наращивания производства товаров средних и верхних переделов», — сказал Токаев.

Он напомнил, что ранее поручал правительству подготовить пул инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности и отработать его с потенциальными инвесторами.

Напомним, на фоне вторжения России в Украину мировые бренды массово приостановили работу в РФ.

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