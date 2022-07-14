Черная метка Путина 14.07.2022, 10:01

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Что на самом деле означает инициатива Кремля?

Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении украинцам гражданства страны-агрессора. В Центре противодействия дезинформации рассказали, что это значит на самом деле.

Прежде всего, в ведомстве подчеркнули, что соответствующий указ диктатора из Кремля не имеет под собой законных оснований. А значит – у него будут отсутствовать юридические последствия в украинском государстве.

Гражданство России – "черная метка"

Следует также понимать, что большинство граждан нашего государства не хотят иметь ничего общего с Россией. Страной, которая за последние четыре месяца, а всего – 400 лет, убивает, насилует и обворовывает Украину.

Но это еще не все. Гражданство России – то, чем уже никто не сможет кичиться. А все потому, что цивилизованные страны отказываются иметь хоть какое-то отношение ко всему, что касается кремля. Так что паспорт страны-агрессора скорее напоминает "черную метку".

Россияне – "пушечное мясо"

В Центре противодействия дезинформации решили еще раз напомнить, что для России граждане ее страны – только мобилизационный потенциал. То, что вскоре имеет все шансы стать "пушечным мясом" во время воплощения очередного прихоти диктатора путина.

Почему России важно предоставлять свое гражданство

Если вы думаете, что Россия занимается благотворительностью, то это совсем не так. Иностранцам гражданство кремль выдает из абсолютно меркантильных побуждений. И связаны они в большинстве своем с желанием завоевывать все новые и новые территории.

Такая паспортизация легитимизирует действия оккупантов. Ведь у них будет причина ворваться в другое государство, прикрываясь "защитой" своих же граждан. Это, к слову, еще одна причина, почему нужно раз и навсегда покончить со всем, что имеет хоть какое-то отношение к России.

Также в России с помощью этой схемы закрывают демографические вопросы. Нередко новоиспеченные граждане страны-агрессора отправляются в малопригодные для жизни регионы. Это позволяет как-то заполнять территории, где свободно себя чувствуют разве медведи.

"Упрощенная процедура" – это не об отсутствии бюрократии при получении гражданства. Это, скорее, возможность внедрять насильственную паспортизацию на временно оккупированных территориях. Их жителей будут силой делать гражданами страны-агрессора. А это будет иметь ряд неприятных последствий. Один из них – принудительная мобилизация и участие в войне

Если мы уже заговорили о мобилизации в России, то вот вам данные от разведки Великобритании. В ведомстве убеждены, что дефицит военных заставит страну-агрессор заниматься вербовкой наемников из тюрем. Ими будут укомплектовывать частную военную компанию "Вагнера".

Заметим, что ранее в Минобороны Великобритании рассказывали о стремлении России перебросить все свои резервы в Украину. Об этом также свидетельствует развертывание оккупантами находившихся на долгосрочном хранении бронированных машин МТ-ЛБ.

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