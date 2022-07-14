В валютную корзину Нацбанк включил китайский юань 14.07.2022, 10:08

По-прежнему 50% занимает российский рубль.

Нацбанк Беларуси официально включил в валютную корзину китайский юань. Вот, что говорится на сайте ведомства:

– Правлением Национального банка было принято решение о включении с 15 июля 2022 года китайского юаня в перечень валют, входящих в состав корзины иностранных валют, и установлении на следующих уровнях весов валют при расчете стоимости корзины: для российского рубля - 50%, доллара США - 30%, евро - 10%, китайского юаня - 10%.

На данный момент в корзине валют Нацбанка доля евро составляет 20%.

Отмечается, что этот шаг был сделан с учетом произошедших в 2022 году изменений структуры внешнеэкономических потоков, а также объемов торгов этими валютами на «Белорусской валютно-фондовой бирже». Курс BYN рубля к юаню, как и к американскому доллару, а также евро и российскому рублю, будет устанавливаться по итогам торгов.

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