В Танзании появилась неизвестная болезнь с носовыми кровотечениями и головной болью 3 14.07.2022, 10:08

3,356

Что происходит?

Три жителя Южной Танзании скончались от «странной» болезни, вызывающей носовые кровотечения. В общей сложности в городе Линди были зарегистрированы 11 случаев этого заболевания, шесть пациентов остаются под наблюдением врачей, а двое выписаны, сообщает местное издание Citizen.

Информацию о смерти заболевших подтвердил главный врач Танзании Айфело Сичвале на брифинге. По его словам, в течение трех дней, с 5 по 7 июля, в городской медицинский центр были госпитализированы два человека с симптомами лихорадки, носовыми кровотечениями, головными болями и повышенной утомляемостью. Они стали первыми пациентами, у которых было зарегистрировано это пока не определенное заболевание.

Анализы, взятые у больных, показали отрицательные результаты на наличие вирусов Эболы, лихорадки Марбурга и коронавируса. Все, кто контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением, однако у них никаких симптомов не было выявлено.

«По состоянию на 12 июля насчитывается в общей сложности 11 больных, из них трое скончались, двое были изолированы в медицинском центре, выздоровели и уже выписаны. Шесть пациентов остаются под наблюдением врачей, причем пятеро из них находятся на самоизоляции в своих домах», — уточнил врач.

Портал Mwananchi со ссылкой на местных медиков пишет о 13 случаях заражения.

Президент страны Самия Хасан Сулуху считает, что данное заболевание связано с деградацией окружающей среды. По ее словам, дикие животные, вынужденные селиться вблизи людей, могли стать переносчиками болезни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».