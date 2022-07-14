Ученые: Любители видеоигр быстрее и точнее принимают решения 1 14.07.2022, 10:26

В будущем компьютерные игры могут использоваться в качестве инструмента когнитивной тренировки.

В исследовании, опубликованном в журнале NeuroImage, американские нейробиологи из Университета штата Джорджия собрали группу из 47 молодых людей, 28 из которых часто играли в видеоигры, а остальные 19 — крайне редко или никогда, сообщает «Популярная механика».

Участников поместили в аппарат МРТ с зеркалом внутри, на котором отражался экран с движущимися точками. Добровольцы должны были нажимать кнопку правой или левой рукой, соответствующую движению точки. Иногда точка останавливалась – и в этом случае участник не должен был нажимать кнопку вовсе.

Геймеры оказались быстрее

Ученые выяснили, что любители видеоигр выполняли задание быстрее и точнее остальных. Более того, последующий анализ сканирования мозга показал явные различия, связанные с повышенной активностью определенных участков мозга геймеров.

Важно отметить и то, что между скоростью и точностью ответа не было разницы. Любители игр лучше справлялись и с тем, и с другим.

По мнению исследователей, в будущем компьютерные игры могут использоваться в качестве инструмента когнитивной тренировки принятия решений на основе визуального восприятия.

Кстати, недавно шведские ученые обнаружили, что видеоигры в детстве положительно влияют на интеллект. Подробнее об этом можно узнать в нашем материале.

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