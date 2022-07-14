Куда ударит Путин? Кирилл Сазонов

14.07.2022, 10:47

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Кирилл Сазонов

Кремль действительно испытывает ряд неудобств от затягивающейся кампании.

Куда ударит Путин? Хороший вопрос, согласитесь. Отрезвляет немного. А то очень легко впасть в эйфорию. Мол, орки бегут, скоро освободим Херсон, там сразу Крым, зачистим от остатков Донбасс и так далее. Чем больше оптимизма, тем сильнее будет разочарование. Не будет простой прогулки Херсон. Не уйдут они сами с оккупированного Донбасса или Крыма. Более того, ресурсы у врага еще есть. Другое дело, что Кремль действительно испытывает ряд неудобств от затягивающейся кампании. Санкции работают. Медленно, но уверенно топят российскую экономику.

Потому завершить войну на переговорах было бы оптимальным сценарием. И в Европе массово вскрываются кремлевские консервы с призывами к переговорам. И к уступкам в интересах агрессора, конечно. Но этого мало. Путину на переговорах нужны мощные козыри, он просто не может и не хочет говорить на равных. Только с позиции силы. Единственный реальный рычаг давления это непосредственная угроза Киеву. Обстрелами запугать не получилось, украинцы только злее становятся. Значит, будет наступление. Для Кремля логично бросить на это все ресурсы, а не удерживать бесконечно Юг, неся все более заметные потери.

Как это сделать? Все просчитано давно. После завершения "первого этапа специальной операции" то есть оккупации всего Донбасса, Путин переходит ко второму. Часть ЗСУ должен отвлечь Лукашенко, который роде согласился принять участие во втором этапе "спецоперации". Он заходит на Ровенщину, армию РБ уже усиливают россиянами и российской техникой. Ну а главные силы РФ идут на Киев. Других логичных вариантов принудить нас к уступкам на переговорах у Питуна нет. Так что наступление на Киев в середине, в период с августа по сентябрь (зависит от ситуации на Восточном фронте) совершенно логичный ход. Можно сказать единственный логичный ход для Кремля. Правда, с логикой там дружат не всегда. Да и Донецкую область еще нужно захватить. Потому что мы с этим не совсем согласны…

Кирилл Сазонов, "Фейсбук"

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