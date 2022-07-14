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Дмитрию Дашкевичу присудили полтора года колонии

  • 14.07.2022, 10:55
Дмитрию Дашкевичу присудили полтора года колонии

Его жене, которая месяц назад родила ребенка, дали три года «домашней химии».

В суде Московского района Минска 14 июля вынесли приговор Дмитрию и Насте Дашкевичам, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Дмитрию Дашкевичу дали полтора года колонии, его супруге Насте — три года «домашней химии».

Прокурор запрашивал для супругов по полтора года колонии каждому.

Суд над Дашкевичами начался 11 июля, процесс вела судья Татьяна Пирожникова.

Дмитрия и Насту обвиняют по статье 342 УК Беларуси (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них). По версии следствия, они принимали участие в акции протеста 23 августа 2020 года в Минске. Оба отказались давать показания и признали только то, что присутствовали на марше в тот день.

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