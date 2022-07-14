Белорусы за полгода построили дачу своей мечты, где можно зимовать 14.07.2022, 11:01

Как у них получилось?

Как построить дачу с нуля, не участвуя в самом процессе стройки? Именно такую задачу пришлось решать семье минчан, которая большую часть времени проводит за границей. Решения здесь два — нанимать прораба с полномочиями владельца или купить быстросборный модульный дом, который привозят и устанавливают на готовый фундамент. Второй вариант показался предпочтительным.

Журналисты realt.by поговорили с владелицей о бюджете стройки по-быстрому и нюансах эксплуатации каркасного дома.

Ксения и Антон живут на две страны — работа за границей, но родители и друзья здесь.

— Каждое лето мы ездили к родителям в деревню на дачу, — рассказывает Ксения. — Это в двух часах от Минска, но место здесь крутое — тихо, чистый воздух, рядом берег речки. Мы с мужем мечтали купить здесь участок для загородного домика, чтобы можно было приезжать сюда отдыхать. Хороший вариант подвернулся в прошлом году в октябре — продавался старый дом с участком у реки. Мы не долго думали и быстро оформили сделку.

Хатка на участке была ветхая, реставрировать ее никто не собирался. В планах был новый, небольшой, но современный дом. Но супруги поняли, что строительство капитального дома они не вытянут — на таких стройках необходимо присутствовать лично, решать множество вопросов с обеспечением материалами, техникой, следить за сроками и качеством работ. В их условиях такая стройка была нереальной.

— Я изучала тему модульных домов — таких, которые в готовом виде доставляются на участок и устанавливаются на фундамент, — рассказывает Ксения. — Мне нравился формат российского «Дубльдома» и даже обрадовалась, когда увидела рекламу белорусской фирмы, предлагающей такие. Но, как оказалось, там производят не совсем то же самое. Дальнейшие поиски вывели на производство домов, которые на картинках мне сразу не совсем-то и понравились — подумала, что на какие-то бытовки похожи, маленькие. Но подкупило, что компания активна в соцсетях, показывает свои объекты в подробностях. Пару месяцев за ними наблюдала и в декабре, когда вернулись в страну, все же решили посмотреть на них в живую. Взяли с собой друзей, которые строили себе каркасные дома, чтобы те оценили качество и технологию сборки, используемые материалы.

На тот момент в цеху как раз собирали кому-то четырехмодульный дом и мы могли его рассмотреть детально, оценить, как он выглядит с фасада, как у него внутри. В общем, все увиденное нам понравилось и мы заключили договор на производство. Мы выбрали вариант дома, состоящего из четырех модулей, внесли свои пожелания по планировке, отделке снаружи и внутри, попросили сделать теплые полы и установить камин. Заказали еще один отдельный модуль для сарая, в том же стиле, что и дом.

По договору дом должен быть готовым через три месяца. К этому моменту на участке должен был появиться фундамент. Здесь произошла заминка — дом изготовили даже быстрее оговоренного срока, а фундамент еще был не готов, так как еще не было разрешения на строительство. Ксения говорит, что пришлось пройти несколько бюрократических процедур, связанных с выдачей разрешений на строительство нового дома.

Что же представляет собой этот дом? По сути, это обыкновенный каркасник, только его сборка происходит в цеху, а на участке состыковываются между собой нескольких частей-модулей определенных размеров.

Для деревянного каркаса используются строганные пиломатериалы техсушки. Собирают модули с внешней и внутренней отделкой, с заложенными в стенах инженерными коммуникациями, окнами, плиткой на стенах и полах. На автоплатформу готовый модуль загружается целиком. На участке модули выставляют на фундамент согласно проекту, соединяются между собой, а места соединения заделываются. Представитель компании «Ярни» уверяет, что стык модулей получается теплым, полностью герметичным и визуально незаметным.

Из-за того, что дом стоит на склоне, терраса оказалась сильно высокой, полтора метра от земли до настила, поэтому заказали ограждение террасы и зашивку свай. В итоге под домом появилось дополнительное место для хранения. Над самой террасой есть крыша — это опция, которую супруги заказали дополнительно. Дело в том, что большие окна гостиной, из которой как раз таки организован выход на террасу, смотрят на юг. Выдвинутая крыша защищает внутренние помещения от перегрева, а зимой солнце будет ниже и наоборот будет попадать в окна и греть гостиную.

Площадь дома 64 «квадрата», плюс 40 «квадратов» террасы. В нем три спальни, гостиная-кухня и ванная. Основное отопление на электричестве, под ламинатом и плиткой в санузле уложены маты электрического теплого пола. Дополнительный обогрев — от камина на дровах в гостиной.

Внутреннюю отделку заказали не стандартную для производителя — с вертикальной зашивкой стен имитацией бруса. В интерьере преобладает белый и кремовый цвета, что визуально увеличивает объем пространства комнат.

Во сколько же обошелся модульный дом? Ксения говорит, что в стандартной комплектации он обошелся бы порядка 60 тысяч долларов. Но с дополнительными опциями в виде камина, теплых полов, кондиционера и прочего вышло 67 тысяч. Доставка на участок, фундамент и монтаж оплачивались отдельно. Если к ним добавить скважину, септик, подключение сетей, то это еще тысяч 10. Остальные расходы на мебель, бытовую технику.

В процессе эксплуатации Ксения отметила несколько нюансов.

— В первую очередь, когда работает стиральная машина, то легкую вибрацию чувствуешь во всем доме, — рассказывает она. — Возможно, производителю нужно продумать, как устранить этот нюанс. Второе — это слабая звукоизоляция между помещениями как и в любом каркасном доме. Вентилятор, встроенный в стену, шумноват. Знали бы, то установили бы устройство подороже, но бесшумное. Бойлер у нас на 100 литров и в формате дачи его хватает, но в впритык. Для дома с круглогодичным проживанием нужен литров на 200.

Супруги расценивают свой дом все же как дачу, а не как дом для постоянного проживания. Хоть он хорошо утеплен, имеет все современные удобства и систему отопления, позволяющие жить в нем и зимой, Ксения говорит, что для постоянной жизни за городом нужно что-то более просторное.

— Мы довольны тем, что получили за эти деньги, — резюмирует хозяйка. — С точки зрения скорости и внешнего вида — все класс. Если сравнивать со строительством капитального дома, то по деньгам, думаю, выходит не сильно дешевле. Но с обычной стройкой мы бы не справились, удаленно ее нереально вести.

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