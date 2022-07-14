На обратной стороне картины нашли неизвестный автопортрет Ван Гога 14.07.2022, 11:11

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Картина хранится в Национальной галерее Шотландии.

На обратной стороне известной картины из Национальной галереи Шотландии нашли неизвестный автопортрет Ван Гога. Как пишет Би-Би-Си, невероятная находка была сделана случайно. Накануне открытия выставки, посвященной импрессионистам, ученые решили сделать рентгеновский снимок работы Ван Гога 1885 года. И вдруг на обратной стороне, замазанной несколькими слоями клея и закрытой картоном, они увидели рисунок. Специалисты исследуют возможность отклеить автопортрет от портрета крестьянки.

Художник часто вынужден был экономить и использовать свои полотна с обеих сторон. Предполагается, что найденное изображение — одна из первых попыток Ван Гога писать автопортреты.

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