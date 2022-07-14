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Премьер Эстонии ушла в отставку

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  • 14.07.2022, 11:13
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Премьер Эстонии ушла в отставку
Кая Каллас
Фото: Anadolu Agency

Политик распустила действующее правительство меньшинства, чтобы начать формирование новой коалиции.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас объявила об уходе в отставку. Также она распустила действующее правительство меньшинства, чтобы начать формирование новой коалиции.

Об этом сообщает ERR.

Следуя конституционному протоколу, Каллас сообщила Рийгикогу о своем желании прекратить работу нынешнего правительства и передала президенту Алару Карису заявление об отставке.

Премьер-министр и остальные министры Партии реформ ушли в отставку.

Каллас предложил Рийгикогу, который находится на летних каникулах, провести в пятницу, 15 июля, внеочередное заседание для голосования по новой коалиции.

Партия реформ правит в качестве правительства меньшинства с тех пор, как Каллас выгнал младшего партнера по коалиции, Партию центра, более месяца назад.

На прошлой неделе было объявлено, что три партии в новой коалиции получат по пять министерств в соответствии с новым коалиционным соглашением. В 101-местном Рийгикогу у нее будет 56 мест.

Напомним, ранее Каллас выражала недовольство планом НАТО по защите стран Балтии, поскольку, по ее мнению, в случае войны с Россией эстонское государство "сотрут с карты".

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