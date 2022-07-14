В Минской области работники склада красили кету и продавали «форель» в крупную торговую сеть 7 14.07.2022, 11:29

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Красители оказались вредными для здоровья.

В Минской области на складе в кету добавляли вредные красители и продавали ее под видом форели в крупную торговую сеть. Возбуждено уголовное дело, четырех человек задержали, сообщает пресс-служба МВД.

Работники производственно-складского комплекса, занимающегося хранением, транспортировкой и оптовой продажей рыбной продукции, добавляли вредные для здоровья человека красители и консерванты в рыбу кету.

«Товар под видом форели отгружали в крупную торговую сеть. На упаковке была указана ложная информация, вводящая потребителей в заблуждение. Известно, что за май было реализовано не менее 2,5 тонны продукции», — рассказали в МВД.

За аферу с рыбой задержали и отправили в ИВС 40-летнего начальника комплекса и трех сотрудниц.

Возбуждено уголовное дело. Устанавливаются другие участники преступной схемы.

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