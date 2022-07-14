Российские офицеры считают своих солдат «быдлом» и не дают отпусков с войны

Российские офицеры считают своих солдат «быдлом» и не дают отпусков с войны6
- 14.07.2022, 11:37
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Оккупант рассказал жене, как его обмануло начальство.
Российским военным не дают отпусков во время войны с Украиной. Вместо этого оформляют фальшивые отчеты об увольнении.
Об этом сообщает ГУР МО. Украинские разведчики опубликовали перехват разговора оккупанта с женой.
Как заявил российский военный, судя по отчетам, он был в отпуске еще месяц назад, "бухал и кайфовал", но на самом деле находится на фронте.
"Ну, мы просто бл*ть быдло, оказывается месяц назад отдыхали, кайфовали судя по документам", - сказал оккупант жене.
Он также жалуется на "козла-комбрига", который уже несколько раз оформлял себе фальшивые ранения и несколько месяцев "покайфовал где-то там в Москве".