В Минском районе просел мост недалеко от водохранилища Крылово 14.07.2022, 11:45

1,710

Движение не закрывали, только установили ограждение вокруг ямы.

Днем 13 июля в МЧС поступило сообщение о проседании моста через реку Черноруч на автомобильной дороге возле деревни Черемуха Минского района, сообщает пресс-служба ведомства, пишет zerkalo.io.

Просела железобетонная плита размером шесть на один метр на пролете моста. Из-за этого разрушился один квадратный метр асфальта.

Движение по мосту не закрывали, только установили ограждение вокруг ямы.

Выясняется причина проседания, понадобится также провести экспертизу строительных конструкций моста. Только после этого «Минскоблдорстрой» проведет ремонтно-восстановительные работы.

Деревня Черемуха находится рядом с резервным водохранилищем Крылово. Вероятнее всего, речь идет о мосте между Черемухой и соседней деревней Казаки, которые разделены небольшой речкой.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».