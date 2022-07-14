закрыть
14 июля 2022, четверг, 12:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые нашли способ уместить весь интернет в «обувную коробку»

  • 14.07.2022, 12:10
  • 1,472
Ученые нашли способ уместить весь интернет в «обувную коробку»

Как им это удалось?

Несколько лет назад была синтезирована искусственная ДНК, и ученые по всему миру экспериментируют с возможностью ее использования. Специалисты признают, что, несмотря на современное развитие науки, природа превосходит все человеческие технологии. В том числе в сфере хранения данных, каждая клетка нашего тела несет в себе огромное количество информации, закодированной в ДНК — около 215 Пб на грамм, пишет «Вокруг света».

Кроме такой плотности, срок хранения тоже ошеломляюще превосходит рукотворные накопители. ДНК может сохраняться миллионы лет, мы находим их следы в древнейших археологических слоях. А какой-нибудь диск Blu-Ray и твердотельные носители прослужат не больше нескольких десятилетий.

Поэтому ученые, как часто бывает, решили вдохновиться тем, что создала природа. Они использовали искусственную ДНК и даже усовершенствовали ее, чтобы увеличить количество информации, кодируемой в грамме молекул.

Азотистые соединения, входящие в состав ДНК — аденин, гуанин, цитозин, тимин, — обозначаются как A, G, C, T. Группируясь в различных комбинациях, они кодируют данные. Команда добавила в арсенал ДНК еще семь «букв» — они также принимают форму нуклеотидов, давая возможность образовывать новые комбинации.

«Представьте себе английский алфавит. Если бы у вас было только четыре буквы, вы могли бы составить столько-то слов. Если бы у вас был полный алфавит, вы могли бы создавать неограниченное количество комбинаций слов. То же самое с ДНК», — объяснил Касра Табатабаи, соавтор исследования.

«Вместо того, чтобы преобразовывать нули и единицы в A, G, C и T, мы можем преобразовать нули и единицы в A, G, C, T и семь новых букв в алфавите хранения».

Однако с изменением набора обозначений ученым пришлось разработать новый метод считывания информации. Существующие системы не могли распознавать добавленные нуклеотиды.

Новый способ заключается в том, что нить ДНК из нуклеотидов проходит через нанопоры специально созданного белка. Он идентифицирует отдельные единицы, а искусственный интеллект декодирует получаемую информацию. Эксперименты показали, что технология работает – из всех испытанных 77 комбинаций 11 нуклеотидов была дифференцирована каждая.

Эта разработка, по словам авторов, также устранила недостаток всей системы хранения — вдвое ускорила запись данных, которая обычно происходила очень медленно. Работа приближает человечество к тому, чтобы сделать искусственную ДНК эффективной и повсеместно используемой системой для хранения данных.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников