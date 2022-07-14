Сколько алкоголя можно хранить белорусам дома?3
- 14.07.2022, 12:10
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Названы размеры штрафов.
Милиционеры нашли у жителя Буда-Кошелево Гомельской области 80 литров спирта. Теперь за это ему грозит приличный штраф.
Журналисты telegraf.news узнали, сколько вообще можно хранить алкоголя белорусам дома.
Дело в том, что сотрудники Буда-Кошелевского РОВД узнали о незаконной реализации спиртосодержащей продукции 45-летним местным жителем. Они пришли к нему домой и нашли в сарае две бочки со спиртом — по 40 литров каждая.
По словам мужчины, жидкость он привез из России для личных нужд. «О том, что на спирте мужчина хотел заработать, тот умолчал», — сообщили оперативники.
Против мужчины начали административное дело по факту реализации и хранения алкогольной и спиртосодержащей продукции, не имея специального разрешения (ч.3 ст.13.21 КоАП Беларуси). Ему грозит штраф от 10 до 100 базовых (от 320 до 3200 BYN) с конфискацией спирта.
Сколько алкоголя могут хранить белорусы?
С ноября 2016 года белорусы могут хранить сколько угодно алкоголя, как купленного в Беларуси, так и заграницей. Это регламентировано в Декрете №5 «О перемещении, хранении и продаже физическими лицами алкогольных напитков». Однако есть ряд нюансов.
Во-первых, это должен быть алкоголь для личного пользования, а не на продажу, как это оказалось в случае с жителем Буда-Кошелево.
Во-вторых, в документе прописаны ограничения на перемещение алкоголя, «не маркированного в установленном порядке акцизными марками Республики Беларусь и (или) специальными марками» (например, привезенного из-за границы или самогона) по территории Беларуси.
Так, допускается перевозить не более 5 литров такого алкоголя. За нарушение этого ограничения, согласно КоАП РБ, грозит штраф от от 10 до 100 базовых величин с конфискацией алкогольных напитков, превышающих количество, разрешенное к перемещению, или без конфискации.
За повторное в течение года нарушение могут оштрафовать на сумму от 20 до 100 базовых величин, а также могут конфисковать транспорт, на котором перевозилось спиртное, независимо от того, кому он принадлежит.