закрыть
14 июля 2022, четверг, 12:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как ВСУ выносят российским оккупантам артиллерийские склады и технику

3
  • 14.07.2022, 12:23
  • 2,688
Как ВСУ выносят российским оккупантам артиллерийские склады и технику

Настоящий кошмар для врага.

ВСУ, вооружившись американскими ракетными комплексами HIMARS, успешно бьют по военным складам, командным пунктам и логистической инфраструктуре оккупантов на временно захваченных территориях. В ночь на среду, 13 июля, в оккупированном Луганске прогремело несколько взрывов, в результате которых российском складе боеприпасов возник пожар. За день до этого "шарахнули" по штабу и технике российских оккупантов в городе Кадиевка Луганской области. Уже во второй раз за три дня горят рашистские склады в Новой Каховке. За счет чего был получен такой результат, читайте в материале "Апострофа".

11 июля ВСУ уничтожили базу с боеприпасами во временно оккупированной Новой Каховке. Под ударом оказался большой автопарк, в том числе по меньшей мере 50 бензовозов, а также около 200 ракет для РСЗО "Смерч". Взрывы были настолько мощными, что гремело и сияло на всю Херсонскую область. 13 июля были нанесены повторные удары по складам боеприпасов и снарядов российских оккупантов в Новой Каховке у завода "Сокол": фейерверк повторился.

В ночь с 9 на 10 июля взрывы были в оккупированном Алчевске, а также в Крестовке, Торезе, Иловайске и Харцызске. В оккупированном Шахтерске из-за ударов даже объявили "эвакуацию". Также были сообщения о взрывах в Киевском и Куйбышевском районах Донецка.

Всего за последние несколько дней ВСУ, имея в распоряжении комплексы HIMARS, уничтожили более 20 армейских складов оккупантов, несколько командных пунктов, а также "целого" генерала и несколько полковников.

Российский диверсант и террорист Игорь Гиркин, ранее бывший "министром обороны ДНР", в первые дни активного использования HIMARSов разразился гневными претензиями к российскому командованию. Дескать, имеющиеся у орков системы ПВО ничего не могут сделать с американскими ракетными системами.

"За прошедшие 5-7 дней поражены оказались более 10 крупных складов артиллерийских и других боеприпасов, несколько нефтебаз, около десятка командных пунктов и примерно столько же местоположений личного состава в нашем ближнем и глубоком тылу. А также несколько позиций ПВО и артиллерийских позиций. Потери в личном составе и технике – огромные", – возмутился Гиркин.

Кошмар для оккупантов

Комплекс HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System или Высокомобильная артиллерийская ракетная система) - облегченная модификация известной РСЗО М270 на гусеничной тяге, приспособленная под колесное шасси. Заряжается двумя пакетами по 6 ракет залпового огня дальностью или одной ракетой MGM-140 ATACMS, бьющей на 165-300 км. Обслуживает все это "хозяйство" всего три человека: командир, стрелок и водитель.

Изначально система проектировалась под нужды американской морской пехоты, нуждающейся в мобильном ракетном комплексе, который быстро доставляется по воздуху. По шоссе разгоняется до 85 км в час, что позволяет систематически уничтожать врага в режиме "кочующей" огневой позиции.

В настоящее время американские партнеры поставляют ВСУ ракеты, бьющие на 70-80 км, чего достаточно для уничтожения вражеской инфраструктуры и самих орков.

"В отличии от российских РСЗО, HIMARS за счет использования управляемых ракет прицельно бьет по конкретным координатам, а не просто по "площадям". Отклонение может составлять 1-3 метра. Перезарядка происходит быстро: подъехала машина, зарядили пакеты, дали очередной залп и перешли на другую позицию. HIMARS, находясь в 15-20 км от линии фронта, поражают цели в глубине позиций врага. Один уничтоженный склад, условно говоря, лишает российскую артиллерию 1000 выстрелов", - пояснил руководитель военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Потери на миллионы

Высокая плотность огня HIMARS может привести к тому, что дальнейшее наступление оккупантов станет крайне затруднительным, а на некоторых участках и вовсе невозможным.

Уничтожение артиллерийских складов орков стало своего рода будничной новостью, хотя в реальности враг несет не только людские, но и существенные материально-технические потери. Есть два типа артскладов – полевые, которые находятся вблизи передовой с запасом на несколько дней и так называемые склады "второго эшелона", загруженные снарядами на пару недель боев.

Аналитики Defense Express просчитали, что сейчас HIMARS бьют именно по "второму эшелону" складов, в каждом из которых примерно хранится 10-дневный запас одной артиллерийской группы армии РФ – то есть 20 тыс. боеприпасов.

"Наличие комплексов HIMARS выводит нас на новый тактический уровень. ВСУ последние две недели показали крайне удачную работу по армейским складами и командным пунктам оккупантов в глубине их позиций. Имеющихся ракет дальностью в 70 км для этих целей достаточно. Теперь россиянам придется размещать склады и компункты на собственной территории, параллельно пытаясь захватывать ЖД-узлы. С учетом возросших возможностей ВСУ сделать это будет еще труднее, нежели ранее", - говорит " военный эксперт, глава центра New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Когда ударят по мосту?

Когда речь заходит о перспективах использования ракет для HIMARS, бьющих на 300 км, в первую очередь вспоминают о мосте через Керченский пролив, который оккупанты возвели для обеспечения базы в захваченном Крыму.

В связи с эти возникает два вопроса. Первое – дадут ли американские союзники нам такие ракеты. И второе – насколько нам целесообразно именно сейчас бить по мосту?

"Привести в Украину ракеты, бьющие на 300 км, не проблема. Сначала из США самолетом на базу в Европе, а после по суше к нам. Много времени на это не нужно. Другое дело, насколько потребность в таких снарядах соответствует нынешней военно-стратегической ситуации. В Вашингтоне на сей счет продолжается дискуссия, звучат разные мнения. В том числе, что такие заряды позволят бить уже по российской территории, что может означать прямое втягивание США в войну с РФ. Нам сейчас важнее получить ракеты с дальностью действия в 100-120 км для усиления нашего потенциала", - говорит Михаил Самусь.

Любой военный замысел должен иметь стратегическое и оперативно-тактическое обоснование. Кремлевское командование создало вокруг Крымского моста эшелонированную оборону, включающую комплексы С-400, усиленные "Панцирями" и "Торами".

"Ракеты ATACMS способны справится с задачей по разрушению моста через Керченский пролив, хотя это прочное и хорошо охраняемое сооружение. Но одной боеголовки явно мало. Тут придется проводить целую войсковую операцию с одновременным запуском нескольких баллистических ракет и нейтрализацией российских РЛС посредством насыщения воздушного пространства ложными целями для их ПВО", - говорит "Апострофу" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Поэтому сейчас, если Киев получит ракеты MGM-140 ATACMS, есть смысл задуматься о других более интересных, но хуже защищаемых объектах – армейские штабы, аэродромы в Крыму и база в Севастополе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников