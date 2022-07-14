Как ВСУ выносят российским оккупантам артиллерийские склады и технику 3 14.07.2022, 12:23

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Настоящий кошмар для врага.

ВСУ, вооружившись американскими ракетными комплексами HIMARS, успешно бьют по военным складам, командным пунктам и логистической инфраструктуре оккупантов на временно захваченных территориях. В ночь на среду, 13 июля, в оккупированном Луганске прогремело несколько взрывов, в результате которых российском складе боеприпасов возник пожар. За день до этого "шарахнули" по штабу и технике российских оккупантов в городе Кадиевка Луганской области. Уже во второй раз за три дня горят рашистские склады в Новой Каховке. За счет чего был получен такой результат, читайте в материале "Апострофа".

11 июля ВСУ уничтожили базу с боеприпасами во временно оккупированной Новой Каховке. Под ударом оказался большой автопарк, в том числе по меньшей мере 50 бензовозов, а также около 200 ракет для РСЗО "Смерч". Взрывы были настолько мощными, что гремело и сияло на всю Херсонскую область. 13 июля были нанесены повторные удары по складам боеприпасов и снарядов российских оккупантов в Новой Каховке у завода "Сокол": фейерверк повторился.

В ночь с 9 на 10 июля взрывы были в оккупированном Алчевске, а также в Крестовке, Торезе, Иловайске и Харцызске. В оккупированном Шахтерске из-за ударов даже объявили "эвакуацию". Также были сообщения о взрывах в Киевском и Куйбышевском районах Донецка.

Всего за последние несколько дней ВСУ, имея в распоряжении комплексы HIMARS, уничтожили более 20 армейских складов оккупантов, несколько командных пунктов, а также "целого" генерала и несколько полковников.

Российский диверсант и террорист Игорь Гиркин, ранее бывший "министром обороны ДНР", в первые дни активного использования HIMARSов разразился гневными претензиями к российскому командованию. Дескать, имеющиеся у орков системы ПВО ничего не могут сделать с американскими ракетными системами.

"За прошедшие 5-7 дней поражены оказались более 10 крупных складов артиллерийских и других боеприпасов, несколько нефтебаз, около десятка командных пунктов и примерно столько же местоположений личного состава в нашем ближнем и глубоком тылу. А также несколько позиций ПВО и артиллерийских позиций. Потери в личном составе и технике – огромные", – возмутился Гиркин.

Кошмар для оккупантов

Комплекс HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System или Высокомобильная артиллерийская ракетная система) - облегченная модификация известной РСЗО М270 на гусеничной тяге, приспособленная под колесное шасси. Заряжается двумя пакетами по 6 ракет залпового огня дальностью или одной ракетой MGM-140 ATACMS, бьющей на 165-300 км. Обслуживает все это "хозяйство" всего три человека: командир, стрелок и водитель.

Изначально система проектировалась под нужды американской морской пехоты, нуждающейся в мобильном ракетном комплексе, который быстро доставляется по воздуху. По шоссе разгоняется до 85 км в час, что позволяет систематически уничтожать врага в режиме "кочующей" огневой позиции.

В настоящее время американские партнеры поставляют ВСУ ракеты, бьющие на 70-80 км, чего достаточно для уничтожения вражеской инфраструктуры и самих орков.

"В отличии от российских РСЗО, HIMARS за счет использования управляемых ракет прицельно бьет по конкретным координатам, а не просто по "площадям". Отклонение может составлять 1-3 метра. Перезарядка происходит быстро: подъехала машина, зарядили пакеты, дали очередной залп и перешли на другую позицию. HIMARS, находясь в 15-20 км от линии фронта, поражают цели в глубине позиций врага. Один уничтоженный склад, условно говоря, лишает российскую артиллерию 1000 выстрелов", - пояснил руководитель военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Потери на миллионы

Высокая плотность огня HIMARS может привести к тому, что дальнейшее наступление оккупантов станет крайне затруднительным, а на некоторых участках и вовсе невозможным.

Уничтожение артиллерийских складов орков стало своего рода будничной новостью, хотя в реальности враг несет не только людские, но и существенные материально-технические потери. Есть два типа артскладов – полевые, которые находятся вблизи передовой с запасом на несколько дней и так называемые склады "второго эшелона", загруженные снарядами на пару недель боев.

Аналитики Defense Express просчитали, что сейчас HIMARS бьют именно по "второму эшелону" складов, в каждом из которых примерно хранится 10-дневный запас одной артиллерийской группы армии РФ – то есть 20 тыс. боеприпасов.

"Наличие комплексов HIMARS выводит нас на новый тактический уровень. ВСУ последние две недели показали крайне удачную работу по армейским складами и командным пунктам оккупантов в глубине их позиций. Имеющихся ракет дальностью в 70 км для этих целей достаточно. Теперь россиянам придется размещать склады и компункты на собственной территории, параллельно пытаясь захватывать ЖД-узлы. С учетом возросших возможностей ВСУ сделать это будет еще труднее, нежели ранее", - говорит " военный эксперт, глава центра New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

Когда ударят по мосту?

Когда речь заходит о перспективах использования ракет для HIMARS, бьющих на 300 км, в первую очередь вспоминают о мосте через Керченский пролив, который оккупанты возвели для обеспечения базы в захваченном Крыму.

В связи с эти возникает два вопроса. Первое – дадут ли американские союзники нам такие ракеты. И второе – насколько нам целесообразно именно сейчас бить по мосту?

"Привести в Украину ракеты, бьющие на 300 км, не проблема. Сначала из США самолетом на базу в Европе, а после по суше к нам. Много времени на это не нужно. Другое дело, насколько потребность в таких снарядах соответствует нынешней военно-стратегической ситуации. В Вашингтоне на сей счет продолжается дискуссия, звучат разные мнения. В том числе, что такие заряды позволят бить уже по российской территории, что может означать прямое втягивание США в войну с РФ. Нам сейчас важнее получить ракеты с дальностью действия в 100-120 км для усиления нашего потенциала", - говорит Михаил Самусь.

Любой военный замысел должен иметь стратегическое и оперативно-тактическое обоснование. Кремлевское командование создало вокруг Крымского моста эшелонированную оборону, включающую комплексы С-400, усиленные "Панцирями" и "Торами".

"Ракеты ATACMS способны справится с задачей по разрушению моста через Керченский пролив, хотя это прочное и хорошо охраняемое сооружение. Но одной боеголовки явно мало. Тут придется проводить целую войсковую операцию с одновременным запуском нескольких баллистических ракет и нейтрализацией российских РЛС посредством насыщения воздушного пространства ложными целями для их ПВО", - говорит "Апострофу" директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Поэтому сейчас, если Киев получит ракеты MGM-140 ATACMS, есть смысл задуматься о других более интересных, но хуже защищаемых объектах – армейские штабы, аэродромы в Крыму и база в Севастополе.

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