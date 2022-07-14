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«Кофе пьют и кнопочки нажимают»: оккупанты в панике из-за нового оружия ВСУ

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  • 14.07.2022, 12:15
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«Кофе пьют и кнопочки нажимают»: оккупанты в панике из-за нового оружия ВСУ

Захватчики признают огромные потери и невозможность вычислить расположение украинской техники.

Российские оккупанты в панике от возможностей нового вооружения, которое получают Вооруженные Силы Украины. Захватчики признают, что у них массово горят танки, а вычислить противника невозможно.

Об этом свидетельствует новый разговор российских захватчиков, который перехватила Служба безопасности Украины.

"Они сидят, кофе пьют, кнопочки нажимают, и тебя просто закидывают снарядами. А ты мечешься, как долбо*б. У нас уже здесь столько танков сожгли, столько техники... А наши долбо*бы даже попасть не могут в них, вычислить не могут", – жалуется оккупант своей жене.

В то же время жена советует "танками стрелять на такие расстояния", но оккупант отмечает, что украинцы бьют по ним на опережение: "Да, х*ли ... они начинают бить тебя за 3-4 километра. Куда ты танком стрельнешь?".

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