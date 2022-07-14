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В Беларусь прилетел самый большой в мире турбовинтовой самолет: на аэродроме пропал свет

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  • 14.07.2022, 12:19
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В Беларусь прилетел самый большой в мире турбовинтовой самолет: на аэродроме пропал свет

Борт предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелого и крупногабаритного вооружения.

На аэродром Мачулищи в Беларуси в среду вечером прилетел Ан-22 "Антей", после чего там пропал свет.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Telegram-каналы.

"Ан-22 "Антей" ВКС РФ (RF-09309) приземлился на военный аэродром в Мачулищах в 23:39 13 июля. Это самый большой в мире турбовинтовой транспортный самолет. В эксплуатации на данный момент остаются всего 4 единицы такого типа", - говорится в сообщении.

Он предназначен для перевозки на большие расстояния тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способами воздушных десантов.

"Кроме того, по нашей информации, на аэродроме Мачулищи наблюдаются проблемы со свето-техническим оборудованием на ВПП, поэтому вероятность ночного вылета А-50 пока очень низкая", - отмечают в сети.

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