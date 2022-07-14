«Главное – дешевизна, остальное вторично» 1 14.07.2022, 12:28

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Как в Беларуси различаются цены на обучение водителей.

Не все регионы одинаковы богаты. И если цены на какие-то товары различаются не слишком сильно, то разница в стоимости услуг может быть куда заметнее. Посмотрим, сколько придется заплатить начинающим и "продолжающим" водителям в Минске и регионах, пишет abw.by.

Сравнивать цены будем по областным городам. Понятно, что ценообразование – вещь не самая простая, да и мы не статистический комитет, поэтому за точки входа в каждом городе возьмем по три автошколы – государственного представителя в лице ДОСААФ и двух "частников".

Где дешевле, а где дороже?

Начнем со столицы. В одной из автошкол ДОСААФ за обучение на категорию "В" (а вовсе не за "права", как иногда говорят) придется заплатить 900 руб., переподготовка на категорию "С" обойдется в 600 руб. с учетом топлива. В частной автошколе легковое обучение дороже – 960 руб., хотя за грузовую категорию нужно будет отдать чуть меньше – 550 рублей. Еще у одного частного предприятия стоимость обучения вместе с топливом оценена в 870 рублей.

В автошколе ДОСААФ в Бресте обучение на категорию "В" оценено в 750 руб., "С" – 639 рублей. Те же категории в частной автошколе будут стоить 829 и 630 руб. соответственно. Еще одно предприятие предлагает обучиться на категорию "В" за 750 рублей.

Относительно недорого стоит обучение в Витебске. Категория "В" у ДОСААФ оказалась дороже других игроков на рынке: 790 руб. против 700 и 570 руб. у "частников". Зато на переподготовку на категорию "С" паритет: 500 руб. вместе с топливом и у ДОСААФ, и в частной автошколе.

В Гомеле обучение уже дороже: 840 руб. за категорию "В" и 600 руб. за категорию "С" в ДОСААФ, те же услуги частного предприятия обойдутся в 750 и 550 руб. соответственно.

В несостоявшейся столице Могилеве положение дел следующее: 830 и 545 руб. за категории "В" и "С" соответственно в автошколе ДОСААФ, 849 и 549 руб. за те же услуги на частном предприятии. Еще одна автошкола позволит немного сэкономить – обучение на легковую категорию обойдется в 800 рублей.

Гродно, кажется, претендует на звание самого дорогого города для будущих водителей. Стоимость обучения на категорию "С" у ДОСААФ и частной автошколы отличается лишь на рубль и составляет 600 и 599 рублей. Самый большой разброс цен – на категорию "В". Если во все той же школе ДОСААФ обучение обойдется в 870 руб., то в двух частных школах за него придется отдать 959 или 1069 рублей. Разница ощутима, причем в том числе и на фоне цен в Минске.

"Справедливая цена – около 1000 рублей"

Как вообще формируются цены на обучение и какие из них можно считать справедливыми? Своими мыслями с нами поделился директор одной из областных автошкол:

"Любая частная автошкола вынуждена мириться со сложившейся ситуацией на рынке. Нельзя прийти и начать диктовать свои условия. Вернее, можно, но только в случае жесткого демпинга. Эта стратегия сработает на короткой дистанции, но в дальнейшем не сулит ничего хорошего. Либо закончатся деньги у тебя, либо, если конкуренты также начнут снижать цены, начнут страдать вообще все. Обратно поднять стоимость будет сложнее. В целом же все цены примерно одинаковы, а разница получается в результате отдельных возможностей каждого предприятия: кому-то могло повезти с транспортом, кто-то настроил рекламу эффективнее и дешевле конкурента и так далее.

На мой взгляд, нынешняя справедливая цена за обучение на категорию "В" – около 1000 рублей. Только со стороны может показаться, что это простой бизнес: нанял инструкторов, нашел автомобили – и можно работать. На самом деле очень много расходов – аренда помещения, аренда автодрома, зарплатный фонд, налоги, топливо, обслуживание и ремонт транспорта, сам транспорт, если он куплен в кредит или лизинг, реклама. Все это необходимо обслуживать и регулярно платить. Не стоит забывать и о других проблемах, которые то и дело могут возникать в ходе работы. Не все инструкторы, например, отличаются честностью и не пытаются слить топливо. Уследить за всем невозможно.

Кроме того, практика показывает, что, кроме цены, учащихся на самом деле волнует не так много вещей. Косвенно интересно может быть местоположение учебного класса, но это актуально скорее для Минска. Какие автомобили, какие "фишки" есть в обучении – все это уже не так важно. Пока цена низкая, люди идут. Когда ее начинаешь повышать, не помогает уже ничего. И при этом рассрочки актуальны как никогда, что лишь добавляет сложностей".

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