В Ивановском районе мужчина избил свою пожилую учительницу
- 14.07.2022, 12:44
Она сделала ему замечание.
Во дворе дома женщина сделала замечание своему бывшему ученику, чтобы он вел себя потише, а он ее избил. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.
Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 38-летнего жителя Ивановского района, обвиняемого по ч.1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.
Согласно материалам дела, 1 июня нетрезвый 38-летний мужчина избил во дворе многоквартирного дома 75-летнюю женщину, которая сделала ему замечание из-за шума и попросила вести себя тише.
Женщина обратилась за помощью к соседям, которые вызвали скорую помощь и милицию.
Примечательно, что женщина была бывшей учительницей для обвиняемого.
«Мужчина в содеянном раскаялся. Пояснил, что совершил такой поступок под влиянием алкоголя. Он оказал материальную помощь потерпевшей и принес ей извинения», — рассказали в прокуратуре.
Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.