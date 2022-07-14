закрыть
14 июля 2022, четверг, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Ивановском районе мужчина избил свою пожилую учительницу

  • 14.07.2022, 12:44
В Ивановском районе мужчина избил свою пожилую учительницу

Она сделала ему замечание.

Во дворе дома женщина сделала замечание своему бывшему ученику, чтобы он вел себя потише, а он ее избил. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 38-летнего жителя Ивановского района, обвиняемого по ч.1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

Согласно материалам дела, 1 июня нетрезвый 38-летний мужчина избил во дворе многоквартирного дома 75-летнюю женщину, которая сделала ему замечание из-за шума и попросила вести себя тише.

Женщина обратилась за помощью к соседям, которые вызвали скорую помощь и милицию.

Примечательно, что женщина была бывшей учительницей для обвиняемого.

«Мужчина в содеянном раскаялся. Пояснил, что совершил такой поступок под влиянием алкоголя. Он оказал материальную помощь потерпевшей и принес ей извинения», — рассказали в прокуратуре.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников