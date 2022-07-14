В Ивановском районе мужчина избил свою пожилую учительницу 14.07.2022, 12:44

Она сделала ему замечание.

Во дворе дома женщина сделала замечание своему бывшему ученику, чтобы он вел себя потише, а он ее избил. Теперь мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает zerkalo.io со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Прокуратура направила в суд уголовное дело по обвинению 38-летнего жителя Ивановского района, обвиняемого по ч.1 ст. 339 (хулиганство) Уголовного кодекса Беларуси.

Согласно материалам дела, 1 июня нетрезвый 38-летний мужчина избил во дворе многоквартирного дома 75-летнюю женщину, которая сделала ему замечание из-за шума и попросила вести себя тише.

Женщина обратилась за помощью к соседям, которые вызвали скорую помощь и милицию.

Примечательно, что женщина была бывшей учительницей для обвиняемого.

«Мужчина в содеянном раскаялся. Пояснил, что совершил такой поступок под влиянием алкоголя. Он оказал материальную помощь потерпевшей и принес ей извинения», — рассказали в прокуратуре.

Мужчина находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

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