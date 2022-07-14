Украинский спецназ накрыл оккупантов мощным огнем из минометов 1 14.07.2022, 12:50

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Спрятаться захватчикам не удалось.

Воины 73-го морского центра специальных операций имени кошевого атамана Антипа Головатого ликвидировали очередную партию российских оккупантов. Качественно отработал минометный расчет.

Об этом сообщила пресс-служба Управления стратегических коммуникаций. Она же обнародовала видео этого действа, снятое беспилотником (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В кадре видно, как несколько российских оккупантов пытаются спрятаться в здании в одном из украинских сел, однако аэроразведка ВСУ их выследила, а минометчики уничтожили.

"Ребята-минометчики из 73-го центра ССО в очередной раз дали прикурить "Ванькам", которые жили в домах мирных жителей", – говорится в подписи к видео.

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