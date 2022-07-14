Диппредставительство США в Беларуси назвало приговор Катерине Андреевой «подлым» 3 14.07.2022, 12:51

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Сообщать новости и раскрывать правду не является изменой.

Диппредставительсво США в Беларуси назвало приговор Катерине Андреевой «позорным и подлым» и призвало освободить белорусских политзаключенных.

«Сообщать новости и раскрывать правду не является изменой. Рассказывать общественности о протестующих, которые выступают за лучшее будущее своей страны, не является изменой, — говорится в заявлении. — Стремясь подавить демократические устремления белорусского народа, сотрудники милиции, тюремщики, прокуроры и судьи действуют все более экстремально».

«Катерина Андреева, а также ее коллеги по «Белсату» и другие заключенные журналисты должны быть немедленно освобождены, как и более 1200 политзаключенных, несправедливо осужденных режимом Лукашенко. Журналисты, активисты гражданского общества и тысячи других белорусов, которые были вынуждены покинуть свою страну, должны иметь возможность вернуться домой, не опасаясь преследований», — призывают авторы.

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