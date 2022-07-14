Специалисты NASA обнаружили на Марсе нечто, похожее на спагетти 14.07.2022, 12:59

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Что же это такое?

На фотографии, сделанной Perseverance, виден странный объект очень похожий на спагетти. Увы, но это не они. И это не какое-то морское существо или трава. Скорее всего, это даже не «оригинальная» марсианская порода. Ученые считают, что это мусор, который возник в ходе работы марсохода, пишет Techinsider.

Изображение было сделано одной из фронтальных камер марсохода, которые следят за ландшафтом. Наиболее вероятным объяснением такого скопления материала являются обломки, оставшиеся после миссии. Perseverance запечатлел остатки своего оборудования как вблизи, так и издалека. Кстати, еще в июне марсоход снял на фото небольшой кусочек своего термоодеяла, который застрял в скале.

Неужели роботы уже загрязнили Марс?

К сожалению, работать без последствия не получается. Например, когда Perseverance опускался на поверхность Марса, его спускаемая ступень унеслась прочь и разбилась в другом районе планеты. Поэтому обломки снаряжения могут быть разбросаны по обширной территории.

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