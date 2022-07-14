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ВСУ ликвидировали российского связиста, который оскорблял украинцев в сети

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  • 14.07.2022, 13:07
  • 6,606
ВСУ ликвидировали российского связиста, который оскорблял украинцев в сети

Оккупант уехал в Муром «грузом 200».

На войне в Украине был ликвидирован 27-летний российский оккупант из Мурома Пичугин Андрей Михайлович. В соцсетях он называл украинцев "хохлами" и оскорблял граждан страны, на которую сам и напал.

Об очередном 200-м русском сообщил в Twitter блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Из публикаций росСМИ известно, что у Пичугина была жена, 3-летняя дочь и 6-месячный сын.

Пропагандисты рассказали, что оккупант был старшим лейтенантом Вооруженных сил России и связистом.

Родился в Муроме в 1994 году, окончил местную школу №8, Владимирский государственный университет по специальности "радиотехника".

Пичугин вторгся в Украину весной 2022 года, а 6 июля нашел здесь свою смерть. Его похоронят в Муромском районе Владимирской области РФ.

Добавим, что за "достижения" на преступной "спецоперации" Пичугин посмертно представлен к так называемому ордену мужества.

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