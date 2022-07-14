ВСУ ликвидировали российского связиста, который оскорблял украинцев в сети

ВСУ ликвидировали российского связиста, который оскорблял украинцев в сети12
- 14.07.2022, 13:07
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Оккупант уехал в Муром «грузом 200».
На войне в Украине был ликвидирован 27-летний российский оккупант из Мурома Пичугин Андрей Михайлович. В соцсетях он называл украинцев "хохлами" и оскорблял граждан страны, на которую сам и напал.
Об очередном 200-м русском сообщил в Twitter блогер, офицер ВСУ Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Из публикаций росСМИ известно, что у Пичугина была жена, 3-летняя дочь и 6-месячный сын.
Пропагандисты рассказали, что оккупант был старшим лейтенантом Вооруженных сил России и связистом.
Родился в Муроме в 1994 году, окончил местную школу №8, Владимирский государственный университет по специальности "радиотехника".
Пичугин вторгся в Украину весной 2022 года, а 6 июля нашел здесь свою смерть. Его похоронят в Муромском районе Владимирской области РФ.
Добавим, что за "достижения" на преступной "спецоперации" Пичугин посмертно представлен к так называемому ордену мужества.
Love Story з 200 🔥— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) July 13, 2022
Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/9zClG25cjh