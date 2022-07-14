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Жителей пограничных с Украиной районов Беларуси предупредили о переброске военной техники «в любое время»

  • 14.07.2022, 13:09
  • 5,974
Жителей пограничных с Украиной районов Беларуси предупредили о переброске военной техники «в любое время»
архивное фото

Колонны ожидаются с завтрашнего дня.

Жителей Ивановского и Столинского района Беларуси предупреждают о передвижении военной техники в любое время суток, сообщает «Беларусь за МКАДом».

Местные власти передают, что, в двух районах граничащих с Украиной, проходят «плановые мероприятия» по подготовке военнослужащих и подразделений.

В ближайшие дни через территорию Ивановского района и населенные пункты в любое время суток возможно движение колонн военной техники.

О таких же передвижениях предупреждают и жителей Столинского района. Перемещение военной техники на территории района планируется с 15 по 20 июля.

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