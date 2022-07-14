Предприятие-рекордсмен по банкротству запускает в Гомеле производство «фруктового шампанского» 6 14.07.2022, 13:18

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Дешевые «вина» планируют насыщать углекислым газом.

В Гомеле начнут производить игристые вина. «Флагшток» выяснил, что в этом примечательного.

Гомельский винодельческий завод проводит запрос ценовых предложений на закупку автоматической линии для производства и розлива фруктового газированного вина.

С помощью данного оборудования Гомельский винзавод планирует производить игристое вино, которое получается путем насыщения фруктового вина углекислым газом. Готовый продукт будет разливаться в «шампанские» бутылки емкостью 0,75 л.

Стоимость производственной линии оценивается в 1,4 млн рублей. Ее производительность позволит предприятию выпускать от 2 до 3 тысяч бутылок в час игристого вина. Закупку оборудования предполагается осуществить до конца текущего года.

Гомельский винодельческий завод работает с 1925 года, но никогда ранее «премиумные» вина не производил. Основу ассортимента предприятия составляют плодовые вина, которые продаются преимущественно в Гомельской области. На виноградные вина приходится лишь 2% производимой продукции.

Напомним, что ОАО «Гомельский винодельческий завод» уже восьмой год проходит процедуру банкротства. Срок санации продлялся несколько раз и в настоящее время установлен до 6 января 2023 года. В Гомельской области дольше процедуру банкротства не проходил никто. За это время предприятие выставило на продажу имущество в Речице, Рогачеве, Пиревичах.

Финансовое состояние предприятие продолжает оставаться тяжелым. По итогам 2021 года был получен убыток в размере 2,5 млн рублей. Средняя зарплата на предприятии в 2021 году составила всего 736 рублей. Несмотря на это, здесь продолжают работать более 500 человек. А теперь к концу восьмого года санации завод планирует начать выпуск собственного «шампанского».

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