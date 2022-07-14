закрыть
14 июля 2022, четверг, 14:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Чеснок на белорусских рынках стоит по 14 рублей

1
  • 14.07.2022, 13:27
  • 1,558
Чеснок на белорусских рынках стоит по 14 рублей

Журналисты посмотрели цены на Комаровском рынке.

Несмотря на большое количество магазинов шаговой доступности, на рынках все еще продолжают закупаться многие белорусы. Например, на Комаровке даже в будний день сложно пробиться к прилавкам – везде очереди. Журналисты myfin.by прошлись по рядам и приценились к сезонным фруктам, овощам и другим продуктам.

Начнем с фруктов, которые наиболее востребованы в летний сезон. Комаровские арбузы, выращенные в Узбекистане, обойдутся в 3,50 рубля за 1 кг. Цены на дыню здесь начинаются от 3 рублей за 1 кг.

Медовые абрикосы, в том числе из Молдавии, можно купить от 6 до 9 рублей за килограмм. Чуть больше стоят персики, манго и нектарины – 9–10 рублей за килограмм.

Лето без салатов из свежих овощей – это неполноценное лето. На Комаровке представлены разнообразные овощи: от белорусских до азиатских. Журналисты взяли для обзора продукты, которые чаще всего используются для приготовления повседневных блюд.

Килограмм огурцов можно найти за 2-3 рубля, томатов – от 5 до 11 рублей. К примеру, помидоры «сливка» обойдутся в 5,50 рубля за килограмм, а такое же количество помидоров черри стоит около 11 рублей.

Цены на молодой картофель на Комаровском рынке варьируются от 1,60 до 4 рублей за килограмм. Чеснок – около 14 рублей за килограмм. С первого взгляда дорого, но для домашней кухни много чеснока и не понадобится. Кабачки на Комаровке сейчас продают по 1,80 рубля, а баклажаны – по 8-9 рублей.

А чем заправить летний салат или холодник в летнюю жару? Конечно же, холодной сметаной. Про окрошку на кефире вообще молчим. Многие летние блюда просто невозможно себе представить без молочных продуктов.

На крытом рынке на Комаровке молоко и кефир продаются от 2,50 до 3,50 рубля за литр в зависимости от торговой марки и процента жирности. Чем выше жирность продукта, тем больше его цена. Сливочное масло можно найти за 3-4 рубля, сметану – за 1,25 рубля, а обезжиренный айран стоит 1,20 рубля.

Творог 10% жирности можно найти за 1,95 рубля, маленький плавленый сырок «Дружба» – за 1,15 рубля, а цена на майонез колеблется от 1,35 до 2,50 рубля.

Курица – один из любимых мясных продуктов посетителей рынка, спрос на нее остается высоким в любое время года. Особенно популярна охлаждённая разделка из курицы, а стоимость в зависимости от вида мяса варьируется от 4,60 до 9,20 рубля за 750-850 граммов.

Последователи диет и приверженцы здорового образа жизни особое предпочтение отдают рыбе.

На Комаровском рынке можно найти свежемороженую рыбу разных видов. Дешевле всего хек – эта рыба продается по цене около 20 рублей за килограмм. Треска и пикша стоят от 26 до 30 рублей за килограмм. Чуть дороже стоит филе окуня – 33 рубля за такой же вес. Самой дорогой рыбой по праву является семга: филе семги можно приобрести за 55,90 рубля за килограмм.

Любители деликатесов за 30 рублей могут купить баночку щучьей икры, а за баночку лососевой на Комаровке попросят от 45 до 50 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников