Чеснок на белорусских рынках стоит по 14 рублей 1 14.07.2022, 13:27

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Журналисты посмотрели цены на Комаровском рынке.

Несмотря на большое количество магазинов шаговой доступности, на рынках все еще продолжают закупаться многие белорусы. Например, на Комаровке даже в будний день сложно пробиться к прилавкам – везде очереди. Журналисты myfin.by прошлись по рядам и приценились к сезонным фруктам, овощам и другим продуктам.

Начнем с фруктов, которые наиболее востребованы в летний сезон. Комаровские арбузы, выращенные в Узбекистане, обойдутся в 3,50 рубля за 1 кг. Цены на дыню здесь начинаются от 3 рублей за 1 кг.

Медовые абрикосы, в том числе из Молдавии, можно купить от 6 до 9 рублей за килограмм. Чуть больше стоят персики, манго и нектарины – 9–10 рублей за килограмм.

Лето без салатов из свежих овощей – это неполноценное лето. На Комаровке представлены разнообразные овощи: от белорусских до азиатских. Журналисты взяли для обзора продукты, которые чаще всего используются для приготовления повседневных блюд.

Килограмм огурцов можно найти за 2-3 рубля, томатов – от 5 до 11 рублей. К примеру, помидоры «сливка» обойдутся в 5,50 рубля за килограмм, а такое же количество помидоров черри стоит около 11 рублей.

Цены на молодой картофель на Комаровском рынке варьируются от 1,60 до 4 рублей за килограмм. Чеснок – около 14 рублей за килограмм. С первого взгляда дорого, но для домашней кухни много чеснока и не понадобится. Кабачки на Комаровке сейчас продают по 1,80 рубля, а баклажаны – по 8-9 рублей.

А чем заправить летний салат или холодник в летнюю жару? Конечно же, холодной сметаной. Про окрошку на кефире вообще молчим. Многие летние блюда просто невозможно себе представить без молочных продуктов.

На крытом рынке на Комаровке молоко и кефир продаются от 2,50 до 3,50 рубля за литр в зависимости от торговой марки и процента жирности. Чем выше жирность продукта, тем больше его цена. Сливочное масло можно найти за 3-4 рубля, сметану – за 1,25 рубля, а обезжиренный айран стоит 1,20 рубля.

Творог 10% жирности можно найти за 1,95 рубля, маленький плавленый сырок «Дружба» – за 1,15 рубля, а цена на майонез колеблется от 1,35 до 2,50 рубля.

Курица – один из любимых мясных продуктов посетителей рынка, спрос на нее остается высоким в любое время года. Особенно популярна охлаждённая разделка из курицы, а стоимость в зависимости от вида мяса варьируется от 4,60 до 9,20 рубля за 750-850 граммов.

Последователи диет и приверженцы здорового образа жизни особое предпочтение отдают рыбе.

На Комаровском рынке можно найти свежемороженую рыбу разных видов. Дешевле всего хек – эта рыба продается по цене около 20 рублей за килограмм. Треска и пикша стоят от 26 до 30 рублей за килограмм. Чуть дороже стоит филе окуня – 33 рубля за такой же вес. Самой дорогой рыбой по праву является семга: филе семги можно приобрести за 55,90 рубля за килограмм.

Любители деликатесов за 30 рублей могут купить баночку щучьей икры, а за баночку лососевой на Комаровке попросят от 45 до 50 рублей.

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