«Пришел отказ, хотя все документы были в порядке» 14.07.2022, 13:45

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Как белорусы пытаются сделать визы, но у них не выходит.

Уже почти полгода желающие получить шенгенские визы белорусы проходят самый настоящий квест. Очереди затягиваются на недели, стоимость услуг посредников растет. Но даже если все документы собраны и деньги уплачены, это не гарантия положительного результата. Сайт zerkalo.io расспросил белорусов, которые подавались или подаются на визы, как это происходит сейчас, пишет .

«Сказали, что им жаль потраченных денег, и на этом все»

В агентство, которое помогает с записью и подачей на визы, Ксения обращалась в конце марта. Она хотела подаваться на итальянскую визу. В агентстве заверили, что итальянское посольство выдает визы без проблем, в большинстве случаев на год-два.

— Меня записали на конец мая. В вопросах визы я была в целом спокойна. От меня требовалась выписка из банка и справка о заработной плате с работы. Все это я сделала. А уже агентство делало бронь билетов и отеля, — описывает процесс девушка.

Но когда она подала документы, случилась загвоздка. Спустя неделю на почту пришло приглашение в посольство. Ксения к такому повороту событий была не готова:

— Это было достаточно странно, так как если подаешься через визовый центр, то там паспорт и забираешь. В посольстве сказали, что возникли вопросы к документам, подтверждающим мою поездку. Но там действительно были странные брони, билеты через Стамбул с маленькой стыковкой. К сожалению, заранее я это все проверить не могла: весь пакет документов мне отдали в агентстве за полчаса до подачи. В посольстве сказали, что, к сожалению, в визе мне отказано. И чтобы следующий раз я ни к кому не обращалась, а сразу записывалась на подачу к ним. Еще сказали, что им жаль потраченных денег, и на этом все.

За неудачную попытку Ксения заплатила 185 евро (150 стоили услуги агентства и 35 визовый сбор), а еще 40 рублей за страховку.

— Еще в посольстве сказали, что сейчас участились случаи, когда агентства прикрепляют не те брони, — рассказывает собеседница. — Я начала с этим всем разбираться, и агентство стало давать заднюю. Но когда я сказала, что обращусь к юристам, так как мне давали гарантии получения визы, они вернули половину денег.

Сейчас девушка пробует записаться напрямую в посольство. Но и тут попытки пока не совсем удачные:

— Как мне объяснили, каждую ночь в 00.00 на сайте посольства появляются свободные места для подачи. Две недели пробую записаться, но пока безрезультатно: сайт начинает очень сильно виснуть и приходится по 100500 раз перезагружать. А в какой-то момент меня вообще выкидывает из личного кабинета.

«Вроде бы причина в недостатке средств. Других вариантов у меня нет»

Несколько месяцев назад белоруска Наталья захотела встретиться с дочерью, которая живет в Польше, и решила сделать визу. Сначала пыталась записаться через агентство и открыть польский шенген, но выходило слишком дорого: около 1000 рублей за все.

— А тут мне сват звонит и рассказывает про турфирму, в которую сам обращался. Я думала, снова будут предлагать Польшу, а сотрудница фирмы говорит: «А давайте мы вас в Грецию отправим», — рассказывает женщина. — Расценки были такие: 270 рублей фирме за подачу и почти 200 рублей консульский сбор. Через две недели нас записали. Эта женщина и правда пришла с нами на подачу, проверила все документы. Я ни разу не подавалась и одна бы растерялась, а она нас провела, все показала.

Но уже на месте выяснилось, что Наталья сделала выписку со счета, не положив туда необходимые 800 евро. Хотя ей выдали инструкцию, как оформлять документы, момент со средствами на счету женщина упустила. Но сначала казалось, все обойдется:

— В визовом центре мне сказали, что если консульство не устроит сумма, они на днях позвонят и попросят донести выписку уже с нужным количеством денег. Но мне никто не позвонил. Паспорт пошел в Москву (в Беларуси нет посольства Греции, рассмотрение запросов на визы происходит в Москве. — Прим. ред.), а там отказали. И недели две назад пришел пустой паспорт. Вроде бы причина в недостатке средств. Других вариантов у меня нет.

Но опускать руки Наталья не стала, за пару дней собрала документы заново, взяла правильную выписку из банка. И неделю назад снова подала документы:

— Теперь сидим и ждем. Паспорт уже передан курьерской компании для доставки из Москвы. За первую подачу я заплатила турфирме, консульский сбор и 30 рублей за страховку. Вышло примерно 550 рублей. Второй раз я опять заплатила консульский сбор, страховку взяла уже готовую, а турфирма плату за повторные услуги не взяла. Вышло 200 рублей.

В данный момент на попытки открыть визу у минчанки ушло 750 рублей. Она очень надеется, что визу все-таки получит.

«Пришел отказ, хотя все документы были в порядке»

Если в историях выше хотя бы есть проблемы с документами и понятна причина отказа, то Геннадий так и не понял, из-за чего не получил шенген.

— В середине мая мы всей семьей подавали документы на греческую визу в минском визовом центре. Основание — туризм. Через 10−12 дней пришел отказ в связи с недостаточными основаниями для нахождения в Греции. Хотя все документы были в порядке: бронь отеля, наличие денежных средств подтверждено банками, — с недоумением рассказывает он. — Почему отказали, не знаю. Возможно, что ехали семьей, может, из-за ситуации в отношении Беларуси и России… Не знаю.

За подачу документов читатель заплатил 250 евро, еще около 35 евро отдали за страховку на троих на 10 дней.

— Что делать дальше, не знаю, пока выдержу паузу. Нет желания отдавать деньги в никуда. Может, что-то изменится к лучшему, — с надеждой резюмирует Геннадий.

Было страшно и подозрительно, но визу все же открыли

А вот у Натальи все же получилось открыть польскую национальную визу. Правда, документ она оформляла не для себя, а для сестры. Но так как всем процессом занималась Наталья, она рассказала, как удалось получить визу:

— Сестра подавалась на рабочую визу. Документы для этого у нее были. Я писала многим агентам, чтобы записаться на подачу. Кто-то ставил заоблачные цены (800 рублей только за запись), кто-то брал предоплату 400 рублей, но без гарантий, кто-то вообще отвечал по три дня. Потом в одном из чатов мне сбросили контакты агента, которая берет деньги только по факту записи.

Сразу связываться с агентом Наталья не стала. Подождала пару недель и снова написала девушке, которая и порекомендовала агента. Хотела узнать, записали ее на визу или все-таки кинули на деньги.

— В чатах читала, что агенты присылают бланк записи, а он оказывается недействительным, — объясняет собеседница. — Но девушка сказала, что ее записали очень быстро и она без проблем подалась на визу. Тогда я решила связаться с этим агентом (была вторая половина июня). Мне понравилось, что она быстро отвечала, все четко объясняла, рассказала правила и сроки. Написала ей в начале недели, а уже в пятницу пришло сообщение, что сестру записали на понедельник в визовый центр Польши в Лиде. Было страшно! Мне казалось очень подозрительным, что так быстро записали. Я переживала, что моя сестра приедет в Лиду и у нее не примут документы. По итогу все хорошо. Сестра подала документы за 20 минут, а через неделю курьер привез паспорт с визой на год.

За запись в визовый центр Наталья заплатила 400 рублей. Дополнительно оплачивали доставку и сервисный сбор — около 50 рублей. Рассказ о своей попытке открыть визу женщина завершила позитивно:

— Надеюсь, что скоро у людей будет возможность подаваться на визы самостоятельно безо всяких агентств!

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