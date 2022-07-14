В Баварии нашли богиню воды железного века 14.07.2022, 13:50

Возможно, люди поклонялись маленькой статуэтке как божеству воды больше двух с половиной тысяч лет назад.

Археологи из Баварского государственного управления по охране памятников обнаружили в овраге, поблизости от доисторического поселения, уникальную глиняную фигурку. Она небольшая — высотой всего 19 сантиметров. Больше всего исследователей удивила лепка: лицо фигурки выглядит, конечно, своеобразно, но сделано весьма искусно — четко видны глазницы, нос, губы, подбородок, пишет Naked Science.

Ученые предполагают, что в своем первоначальном законченном виде она была примерно на десять сантиметров длиннее — нижняя часть не сохранилась. Поскольку передняя поверхность туловища отсутствует, форма тела не дает никакой информации о поле.

На каждой стороне головы находится по пять перфорированных отверстий от нижней части подбородка до линии глаз. Вряд это уши — их лепка тогда слишком груба и не соответствует лепке лица. Возможно, таким образом древний скульптор изобразил чепец, украшенный металлическими кольцами. А такой головной убор приписывается женщинам.

Поселение железного века, рядом с которым нашли статуэтку, датируют VIII-VI веками до нашей эры — периодом, который в тех местах относится к гальштатской археологической культуре. Конечно, никто не копает все овраги с каждым доисторическим памятником — как это часто бывает, находку сделали во время спасательных археологических работ перед строительством дороги.

На месте археологи обнаружили не только маленькую глиняную фигурку, но и многочисленные черепки, костяные гончарные инструменты и хорошо сохранившийся и тоже очень необычный глиняный штамп. Предметы из глины не показывают никаких следов износа в результате воздействия воды: это приводит к предположению, что их не смыло в овраг, а они специально были оставлены в этом месте как приношения.

Известковые осадки свидетельствуют о том, что примерно в то время совсем рядом бил родник (который, конечно, давно иссяк). Скорее всего, именно он был источником водоснабжения гальштатского поселения. Поэтому немецкие археологи предположили, что найденная ими статуэтка — богиня воды, охранявшая родник.

«Можно предположить, что в то время люди считали это особое живописное место священным, и маленькая статуэтка служила им ритуальным подношением или они даже приписывали ей магическую силу», — сказал профессор Матиас Пфайль (Mathias Pfeil), глава Баварского государственного управления по охране памятников.

Ученые признают следующее: керамические черепки и гончарные инструменты совершенно обычны для Гальштата — таких находок сделано достаточно много. Но вот других статуэток, сравнимых с этой, для этой культуры до сих пор нет.

Подобные фигурки из глины известны, например, из Западного Причерноморья и датируются V тысячелетием до нашей эры. Но временной разрыв тех находок с гальштатской культурой слишком велик, чтобы говорить о каком-то заимствовании. Все это оставляет большой простор для будущих интерпретаций.

Кроме статуэтки, пока не вполне ясно назначение глиняного штампа. Узор его весьма необычен — никаких подобных образцов в Баварии еще не находили. Поскольку его печатная поверхность изогнута внутрь, ученые предполагают, что он использовался для украшения органических материалов — например, хлебного теста. В пользу этого говорят и соответствующие эксперименты, проведенные исследователями Баварского государственного управления по охране исторических памятников с репликой.

Добавим, что временные рамки гальштатской археологической культуры, которую обычно связывают с кельтами, до сих пор остаются предметом научной дискуссии. Например, по периодизации Пауля Райнеке, поселение, о котором идет речь, относится концу так называемого Гальштата B и началу Гальштата С. Однако более поздние исследователи считают, что Гальштат В (1100-800 годы до нашей эры) — это окончание бронзового века, а никак не железный. Ну а подобные находки подливают масла в научный спор.

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