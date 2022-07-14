Российской экономике – хана 1 Анатолий Амелин

14.07.2022, 13:55

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И дело не только в санкциях.

Российской экономике – хана, и не потому, что санкции. Точнее, именно потому, что санкции закрывают доступ к технологиям и технологическим продуктам!

Экономика современной России строится на двух столбах:

Природных ресурсах (в первую очередь энергетических).

Наследие СССР.

И если первое не отобрать, то с наследием СССР все не так-то просто. Вы знали, что почти всю промышленность СССР выстроили американцы? В истории СССР и современной России об этом ни слова. Ну неудобно же о величии и "скрижали" говорить, когда "пиндосы" и прочие "враги России" построили всю твою промышленность.

И если быть точным, то построено более 1 500 заводов. Спроектировали, построили, научили работать и снабжали комплектующими и сырьем.

Западные корпорации покинули Россию. Наряду с инженерами и разработками. В друзьях остался только Китай, которому Россия нужна только как поставщик сырья и покупатель китайской продукции.

Следовательно, на его фабрики тоже рассчитывать не придется. Так что. Результат для российской экономики вы знаете.

Анатолий Амелин, «Фейсбук»

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