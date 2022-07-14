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Российский премьер подписал постановление об эксперименте с белорусскими банками

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  • 14.07.2022, 13:57
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Российский премьер подписал постановление об эксперименте с белорусскими банками

Он продлится до конца 2023 года.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о запуске пилотного проекта, предусматривающего участие белорусских банков в российской системе государственного заказа. "Новация призвана упростить доступ к российскому госзаказу поставщиков из Беларуси", — отмечает пресс-служба российского правительства. Она же выражает надежду на "дальнейшую экономическую интеграцию" РБ и РФ, заметило "Еврорадио".

Предполагается, что на первом этапе "эксперимента" белорусские банки оформят нужные для работы в России документы, зарегистрируются на портале госуслуг и в единой информационной системе госзакупок. В результате они будут иметь равные права с российскими банками в выдаче независимых гарантий участникам системы государственных закупок в РФ. На втором этапе банки из Беларуси примут непосредственное участие в госзакупках.

Как сообщает российское правительство, "эксперимент" продлится до конца 2023 года.

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