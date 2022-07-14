Режиссер Качанов: Охлобыстин зиговал и нигде не состоялся — даже работая попом 14.07.2022, 14:06

Роман Качанов

Скандальный российский актер всегда примыкал к каким-то маргинальным течениям.

Российский режиссер Роман Качанов в интервью основателю интернет-издания gordonua.com Дмитрию Гордону заявил, что актер и сценарист Иван Охлобыстин всегда желал примкнуть к большинству и состояться, но ему это не удалось.

"У Вани были всегда эти наклонности. То он зиговать начинал, то примыкать к каким-то маргинальным течениям. Ване очень хотелось как артисту и как художнику состояться. Ему всегда казалось, что его недостаточно любит народ. Неправильно любят народ и власть. Он говорил: "Я свой, я свой. Парень с окраины, зигую, не люблю евреев, не люблю никого", – рассказал Качанов.

Он подчеркнул, что у Охлобыстина было желание примкнуть к большинству.

"Он актер, понимает, что его никто не будет снимать за границей. Денег хочется, опять же. Искренняя тупость в этом есть тоже. Ваня же нигде не состоялся", – заметил режиссер.

По словам Качанова, вместо Охлобыстина соавтором сценария для его фильма "ДМБ" мог быть любой другой человек – "был бы у меня автор сценария Пупкин".

"Потом он поработал попом. Тоже нигде не состоялся", – подметил Качанов.

Режиссер добавил, что сейчас не общается с Охлобыстиным.

"Что у него в башке сейчас, я не знаю. Но явно его ощущение что он ничего такого не сделал. И что, сыграл в ситкоме ["Интерны"], написал вместе со мной сценарий 20 лет назад. Вроде да, а вроде нет", – сказал он.

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