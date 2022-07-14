Названа сумма, которую белорусы потратят на сборы школьников в этом году 2 14.07.2022, 14:09

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Цифра впечатляет.

О том, что лето не бесконечно, безжалостно готовятся напомнить нам школьные базары, которые заработают по всей стране уже завтра — с 15 июля. И специалисты посчитали, сколько родителям придется потратить денег на подготовку детей к школе, пишет onliner.by.

Оптимальной экипировкой школьника в отделе «Столичная торговля и услуги» назвали костюм, спортивную одежду, обувь (спортивную и деловую), галантерейные товары (рюкзак, сумка) и канцелярские товары. Такой набор в этом сезоне обойдется родителям минимум в 330 рублей, а максимум — 1300. Подчеркивается, что бюджет и предпочтения у семей разные, отсюда и плавающие цифры. Мы посчитали среднюю сумму, и получилось 815 рублей на одного ребенка.

Если вдаваться в детали, то стоимость комплекта одежды делового стиля в этому году стартует от 70 рублей, стоимость письменных и канцелярских товаров — от 35—40 рублей. Говорят, отпускные цены на школьные товары увеличились по сравнению с прошлым годом на 10%.

Напомним, в этом учебном году Министерство образования объявило о том, что дети будут обязаны носить школьную форму с отличительным элементом. Речь идет о жилетах, галстуках, пиджаках с эмблемами школы или гимназии. До 1 августа все школы должны будут проинформировать родителей и учеников, что именно им нужно будет купить на школьном базаре.

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