На Оранчицкой птицефабрике выявлены многолетние махинации с яйцами и деньгами 8 14.07.2022, 14:17

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На директора завели дело.

Комитет госконтроля выявил, что руководство Оранчицкой птицефабрики в Пружанах — частично государственного предприятия, специализирующегося на производстве куриных яиц — в течение нескольких лет занималось фальсификацией бухгалтерской отчетности, чтобы скрыть убытки и не остаться без премий, при этом не обошлось и без взяток. Об пишет zerkalo.io со ссылкой на госканалы.

Госконтроль заинтересовался предприятием, заметив, что себестоимость продукции по документам растет гораздо быстрее, чем выручка. Проверка выявила снижение поголовья кур и производства яиц. А чтобы создать видимость прибыльной работы, руководство три года занижало на 2,5 млн рублей затраты, учитываемые при налогообложении. Производство яиц при этом на бумаге было завышено на 1 млн штук.

Так, утверждает КГК, каждый год скрывалось по полмиллиона рублей убытков. А руководство и главные специалисты необоснованно получили премий и надбавок на 20 тысяч рублей.

Кроме того, выявлено необоснованное участие посредника в закупках предприятия. У одного минского ИП руководительница фабрики несколько лет закупала сырье для комбикорма по завышенной цене — суммарная разница с рыночной составила 180 тысяч рублей. Взамен этому предпринимателю фабрика ежегодно продавала около 15% от своего объема производства яиц по крайне низкой цене — вплоть до половины себестоимости продукции. Также задокументирован факт получения главой птицефабрики взятки от предпринимателя.

Махинации привели к тому, что предприятие понесло большие финансовые потери, и за 2019−2020 убытки составили около 200 тысяч рублей.

Директор фабрики Тереса Дыбуль фабрики уволена. В ее отношении возбуждены уголовные дела по ст. 424 УК о злоупотреблении служебными полномочиями и по ст. 430 о получении взятки. Ей грозит до 7 лет лишения свободы.

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