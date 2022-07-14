Число жертв ракетного удара РФ в Виннице резко увеличилось 17 14.07.2022, 14:25

12,514

Оккупанты запустили крылатые ракеты «Калибр» с подлодки в Черном море.

Число жертв ракетного удара по Виннице продолжает расти. Уже известно о 20 погибших, среди них трое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко в Telegram.

"Пока известно о 20 погибших из-за ракетного удара по городу, среди них трое детей. 90 человек обратились за помощью в медицинские учреждения", - написал он.

Замглавы ОП добавил, что россияне ударили по центру Винницы крылатыми ракетами "Калибр", запустив их с подлодки в акватории Черного моря.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».