Какие улицы в Минске затапливает чаще всего 3 14.07.2022, 14:33

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В ливень там лучше не появляться.

После жарких недель в Минске наступил "сезон дождей". Минчане со стажем помнят, как в конце нулевых годов летом "плавала" Немига, а МЧС приходилось разворачивать план "Посейдон". После постройки нового коллектора проблем на одной из центральных улиц столицы стало меньше. Однако в городе все равно остаются участки, которые в ливень лучше объезжать, пишет

Почему затапливает улицы

В этом году столицу топило минимум дважды. До конца лета еще полтора месяца, поэтому вероятность "заплывов" остается.

Представители Горремавторора не раз рассказывали о причинах подтоплений и отмечали, что полностью избавить город от этой проблемы вряд ли возможно. Причины в каждом конкретном случае разные, но основная заключается в том, что при проектировании сетей дождевой канализации за основу берут средние объемы осадков, а не чрезвычайные. Строить коллекторы с запасом, которые будут эффективно отводить воду в чрезвычайных ситуациях, дорого и экономически нецелесообразно, так как востребованы они будут один или несколько дней в году.

Проще и дешевле при необходимости направлять в районы подтоплений спецтехнику, сотрудников ГАИ и др. Как правило, сильные дожди у нас не идут долго. Когда ливень кончается, ситуация быстро разрешается сама собой – вода уходит через существующие системы.

Еще из возможных причин – строительство новых районов, ливневая канализация которых врезается в существующие коллекторы. Воду нужно отводить только с асфальтовых или плиточных покрытий, то есть увеличение их площади несет нагрузку на городскую канализацию в целом. Если в существующую систему канализации врезать дополнительную трубу из нового района, объем поступающей в нее воды увеличится, а проходимость останется прежней. В результате от подтоплений будут страдать районы, которые окажутся в низине. Первым делом сухими станут те участки, которые находятся выше, затем только вода начнет уходить из районов, расположенных ниже.

Именно поэтому с постройкой новых районов может начать топить расположенные недалеко участки, проблем с которыми раньше не было, или вода может подняться даже в новом районе. Решить эту проблему можно только увеличением диаметра существующих коллекторов. Но на согласование работ и выделение средств потребуется время, так как перекладывать систему канализации в обжитых районах, особенно в центре города, достаточно трудоемко и затратно.

Не последнюю роль в систематических подтоплениях будет играть мусор и песок. Мощные потоки воды и ветер могут передвигать достаточно крупные предметы: куски целлофана, обломки деревянных конструкций, поликарбоната, даже бетонные блоки, которые могут закупорить отверстие ливневой канализации с улицы или проход в тоннеле и вызвать засор. Хотя обслуживающие коллекторы организации периодически отчитываются, что чистят их от песка и мусора, проходы засоряются достаточно быстро, в сильный дождь их пропускная способность может быть снижена.

В некоторых ситуациях в подтоплениях можно винить и строителей. Например, систематические подтопления площади Ванеева раньше происходили из-за того, что коллектор большего диаметра нес воду в более узкий, который не мог принять сразу всю воду во время ливней. Судя по всему, проблему уже решили.

Еще один момент, который влияет на то, будет ли потоп в определенной части города, это то, как идет дождь. Минск достаточно большой по площади, поэтому в одной части города осадков выпадает больше, чем в другой. Но предугадать, как поведет себя непогода, достаточно сложно, поэтому лучше объезжать все потенциально опасные места стороной.

Где топило последние два года – список улиц

Если посмотреть новостные ленты и составить список улиц, которые были затоплены в разные годы, можно заметить определенную закономерность – часто это одни и те же участки. Раньше среди них неизменно оказывались Немига, площадь Бангалор, площадь Ванеева, сейчас перечень несколько изменился. У коммунальных и дорожных служб есть список мест, где возможны подтопления, например, в 2019 году в нем значилось около 120 участков.

Что касается той же Немиги, то с введением в эксплуатацию в 2014 году нового коллектора ситуация с большего нормализовалась. Хотя специалисты изначально предупреждали: сооружение строилось из расчета на средний уровень осадков, поэтому полностью потопы не исчезнут, улицу может затапливать один или несколько раз в год во время особенно сильных дождей. Новый коллектор просто сделает подтопления редкими, а уровень воды во время них будет ниже.

Но центральную часть города это от потопов совсем не избавило – один из ливней, во время которого пострадали авто в центре, произошел 18 июня 2020 года. Не повезло автомобилистам, которые припарковались тогда на улицах Интернациональной и Революционной. По нашим данным, в тот день "утопленниками" оказалось около 20 автомобилей.

Еще одно проблемное место, ситуация с которым повторяется практически ежегодно, – рынок "Ждановичи". Его топило и в 2020-м, и в 2021-м. Правда, в 2022 году непогода, судя по всему, решила сжалиться над предпринимателями.

Во время ливня 26 июня прошлого года говорится о потопе на стороне "Мира моды", хотя бывали годы, когда от воды страдали выставленные на продажу автомобили, находившиеся на другой стороне дороги. Почему рынок ежегодно топит, специалисты тоже не раз рассказывали: "Ждановичи" находятся в низине, а коллектор, который отводит с рынка дождевую воду, тянется со стороны станции метро "Каменная горка". Этот участок расположен на 42 метра выше, чем рынок, поэтому, если дождь идет одновременно в обоих местах, сначала вода сходит с более высокой точки, а потом уходит с низкой.

В прошлом году кадры подтоплений появлялись с улицы Люцинской, где вода достигала крыш легковых автомобилей, аналогичная ситуация была в Сухарево, в районе метро "Каменная горка", воды по грудь было и в районе улиц Лобанка и Шаранговича. Кроме того, в этой части города подтопленными оказались улицы Пономаренко, Тимошенко, Бельского. В микрорайоне Лебяжий ситуация была лучше – воды на проезжей части было где-то по колено, спастись от потопа можно было на тротуарах. Аналогично и на улице Неманской.

Пострадала тогда не только западная часть города. Например, в Уручье, на пересечении улицы Руссиянова и проспекте Независимости, тоже были потопы, но не такие значительные. Проблемы нашлись даже в Новой Боровой – в районе были участки, где проехать по дороге на легковом автомобиле было невозможно.

Где-то вода была только на проезжей части дороги и не достигла тротуаров, поэтому автомобилисты объезжали затопленные участки по пешеходным дорожкам и зеленым зонам. Во многих местах общественный транспорт стал. Например, значительно досталось в тот день Логойскому тракту, особенно в месте пересечения с улицей Калиновского. Пострадал и район станции метро "Могилевская".

Следующий ливень прошел 17 июля 2021 года. Спасатели сообщали тогда о подтоплениях по адресам: Лукьяновича, 3; Куйбышева, 69; Я.Коласа, 18; Логойский тракт, 24; Славинского, 15. То есть страдал тот же Зеленый Луг, участок от станции метро "Площадь Якуба Коласа" до МКАД, а рынок "Ждановичи" и "Каменная Горка" в тот раз отделались легким испугом.

В 2022 году непогода со шквалистым ветром и дождем повреждала автомобили уже трижды: 12 мая, 3 и 6 июля. И если 12 мая основную проблему для автомобилистов создал ветер, из-за которого падали деревья, то в июле дважды не обошлось без потопов.

3 июля в списках наиболее пострадавших от подтоплений районов снова появился Зеленый Луг: "поплыл" Логойский тракт, улицы Калиновского, Кнорина, Карбышева, Авиационная, Седых, Богдановича, Мирошниченко, Кедышко, Широкая, Волгоградская, Всехсвятская. Проблемы были и на рынке "Экспобел".

Опять возникли проблемы в Новой Боровой, но, судя по всему, вода не поднялась выше уровня бордюра.

6 июля этого года из-за подтоплений пришлось приостановить движение автобусов и троллейбусов на бульваре Шевченко, улицах Богдановича, К.Туровского, Куйбышева, Карастояновой, Калиновского, Кнорина. То есть проблемы были в основном в северной и северо-восточной частях города. Там же залило улицы Каховскую, Кольцова, Б.Хмельницкого и район Комаровского рынка, уже который раз пострадал "Экспобел". Были проблемы с движением транспорта на улице Малинина в Ленинском районе, Крупской – в Заводском.

Трамваи стояли на уже известных перекрестках Логойского тракта и улицы Калиновского – воды там было по колено, а также в районе улиц Козлова и Платонова.

В списках пострадавших на этот раз оказалась и улица Гурского, и, как в 2020 году, пострадал центр: Интернациональная и Коммунистическая.

Во Фрунзенском районе стихия затронула участок в районе станции метро "Молодежная", улицу Пинскую, а вот "Каменной Горке" и рынку "Ждановичи", судя по всему, снова повезло.

Наш вердикт

Конечно, прогноз погоды не всегда бывает точным, но о надвигающемся сильном дожде и ветре синоптики и МЧС обычно предупреждают заранее и достаточно убедительно.

О том, какие проблемы могут быть с машиной после пережитого ею потопа, мы уже писали. Поэтому, если синоптики объявляют оранжевый уровень опасности из-за дождя и ветра, настоятельно не рекомендуем ехать на машине в потенциально опасные для подтоплений районы и оставлять ее вблизи высоких деревьев.

Не стоит ездить на машине на рынки: "Комаровский", "Экспобел", "Ждановичи". Проблемы могут возникнуть при движении по ул. Я.Коласа, Логойскому тракту и прилегающим к ним улицам. Без особой необходимости не надо ехать и в Сухарево, на всякий случай объезжайте стороной ул. Шаранговича и другие в районе станций метро "Каменная Горка", "Кунцевщина", "Молодежная".

В Первомайском районе подтопления могут быть на пересечении проспекта Независимости и улицы Руссиянова, а также на некоторых улицах Новой Боровой, в Ленинском проблемы могут возникнуть на ул. Малинина.

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