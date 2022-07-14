Цивилизация дает ответ 2 Алексей Арестович

14.07.2022, 14:34

7,380

Путинский режим будет прикончен на поле боя.

Мы будем бить по ним. Они по нам.

Разница состоит в том, что мы бьем только по военным целям, всякий раз тщательно прогнозируя сопутствующий ущерб.

Они бьют, не обращая внимание на таковой, каждый раз вкладывая в прогноз дополнительный эффект от террора мирного населения, или - непосредственно ради такого террора, как сейчас в Николаеве и Харькове.

Лет триста уже в цивилизованным мире правила войны предполагают минимизацию воздействия при выборе способов действия и средств поражения.

Если для того, чтобы решить военную задачу, достаточно ранить противника, а не убивать, правила предполагают, что он должен быть только ранен.

Стрельба крылатыми ракетами по центру города днем - это не просто нарушение правил войны.

Это отрицание логики и завоеваний цивилизации, как таковой.

И цивилизация дает ответ.

Быстро не будет, потому, что нет такой возможности.

Но каждый такой удар ускоряет принятие мер цивилизацией против анти-цивилизации: санкций, передачи нам оружия.

Будет еще много наших ударов, их ударов в ответ, снова наших, снова их.

Путинский режим будет прикончен на поле боя, других способов покончить с ним не существует.

А убьет его роль, которую они себе выбрали сами - анти-цивилизации.

Взвешены, признаны легкими и вытолкнуты из мира прочь.

Алексей Арестович, Telegram

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».