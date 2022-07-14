Цивилизация дает ответ2
- Алексей Арестович
- 14.07.2022, 14:34
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Путинский режим будет прикончен на поле боя.
Мы будем бить по ним. Они по нам.
Разница состоит в том, что мы бьем только по военным целям, всякий раз тщательно прогнозируя сопутствующий ущерб.
Они бьют, не обращая внимание на таковой, каждый раз вкладывая в прогноз дополнительный эффект от террора мирного населения, или - непосредственно ради такого террора, как сейчас в Николаеве и Харькове.
Лет триста уже в цивилизованным мире правила войны предполагают минимизацию воздействия при выборе способов действия и средств поражения.
Если для того, чтобы решить военную задачу, достаточно ранить противника, а не убивать, правила предполагают, что он должен быть только ранен.
Стрельба крылатыми ракетами по центру города днем - это не просто нарушение правил войны.
Это отрицание логики и завоеваний цивилизации, как таковой.
И цивилизация дает ответ.
Быстро не будет, потому, что нет такой возможности.
Но каждый такой удар ускоряет принятие мер цивилизацией против анти-цивилизации: санкций, передачи нам оружия.
Будет еще много наших ударов, их ударов в ответ, снова наших, снова их.
Путинский режим будет прикончен на поле боя, других способов покончить с ним не существует.
А убьет его роль, которую они себе выбрали сами - анти-цивилизации.
Взвешены, признаны легкими и вытолкнуты из мира прочь.
Алексей Арестович, Telegram