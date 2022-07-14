Ученые: Гигантские аисты жили рядом с «хоббитами» и отнимали у них еду 14.07.2022, 14:39

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Вполне вероятно, что предкам человека доставались лишь остатки пищи.

Более 50 000 лет назад гигантские плотоядные аисты конкурировали с древними гомининами за пищу на тропическом острове. Имея почти 2 метра в высоту, Leptoptilos robustus мог жить в уникальной экосистеме, в которую также входил загадочный миниатюрный родственник человека Homo floresiensis. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Royal Society, пишет «Хайтек».

Leptoptilos robustus — это вымерший вид птиц почти двухметрового роста. До недавнего времени считалось, что он не умел летать, но обнаружение большего количества костей теперь показывает, что это было заблуждением.

Он являлся частью необычной группы плейстоценовых животных, обитавших на острове Флорес в Индонезии, которая известна своими уникальными видами, в том числе слоноподобными млекопитающими, известными как стегодоны, и человеческими родственниками Homo floresiensis, также известными как «хоббиты». Они были высотой чуть больше метра.

Доктор Ханнеке Мейер, руководивший исследованием новых окаменелостей, говорит, что способность аистов летать могла сделать их грозными конкурентами гомининам.

«Хотя мы мало знаем о рационе H. floresiensis, они могли быть падальщиками, — объясняет Ханнеке. — Чтобы получить доступ к тушам, им пришлось бы конкурировать с этими крупными птицами, стервятниками и драконами Комодо».

По словам ученых, это была бы жесткая конкуренция для гоминина ростом в один метр, и вполне вероятно, что им часто доставались только остатки пищи.

Исследователи обнаружили доказательства того, что L. robustus, возможно, был последним в родословной гигантских аистов марабу, которые постепенно исчезали по мере того, как наши предки Homo sapiens распространялись по миру.

Биоразнообразие острова уходит своими корнями в процесс, известный как островная миниатюризация, когда нехватка хищников и ресурсов может привести к сокращению обычно крупных видов. Этот процесс повторялся на протяжении всей истории эволюции: от крошечных трансильванских динозавров до маленьких сицилийских слонов и компактных косумельских енотов.

H. floresiensis был обнаружен в пещере Лян Буа в 2003 году. Хотя его происхождение неизвестно, H. floresiensis эволюционировал, чтобы стать меньше на Флоресе, где, по оценкам, он жил от 100 000 до 50 000 лет назад. Судя по его черепу и следам порезов на костях, считается, что он ел мясо и другую мягкую пищу.

«Мы думаем, что образ жизни L. robustus заключался в поедании падали был очень похожим на образ жизни современного аиста марабу L. crumenifer, — говорит Ханнеке. — Этот африканский вид известен как оппортунист и часто собирается вместе со стервятниками на тушах крупных травоядных. Можно увидеть, как он ссорится со стервятниками из-за кусков мяса, и я думаю, что подобные сцены разыгрывались и в Лян Буа».

Предполагалось, исходя из его размера, что он не мог летать, как и другие гигантские островные птицы, такие как моа и птица-слон. Недавно выкопанные кости, в том числе части черепа и крыла, показывают, что птица, вероятно, все-таки летала.

«Изначально мы предполагали, что это птица не умела летать и проводила большую часть своей жизни на земле, — объясняет Ханнеке. — Наше новое исследование показывает, что это не так, и это изменило наш подход к изучению этого животного. Вероятно, он взлетал на большие высоты, используя потоки теплого воздуха в поисках пищи, в основном трупов стегодонов, и гнездился колониями на верхушках больших деревьев».

Используя новые окаменелости, исследователи надеются выяснить эволюционную историю гигантского аиста. Кости ног L. robustus очень похожи на L. falconeri, вымерший вид, известный из Африки, Европы и Азии, который, по мнению ученых, мог быть предком местных аистов.

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