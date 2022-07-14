План разрушения России 1 Юрий Романенко, «Главред»

14.07.2022, 14:52

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Юрий Романенко

На каждое военное преступление должен следовать четкий ответ.

Россия нанесла очередной террористический удар по Украине. Винница получила прилет в торговый центр. Кабмину нужно переходить к строительству военной экономике, которая будет строить ракеты, а не планы в духе Лохано. Этими ракетами мы должны бить по территории России, чтобы русские четко знали, что на каждый прилет по нашим людям будет ответ.

Не только жители Киева, Винницы или Харькова должны с ужасом ждать приближения зимы, но и жители Брянска, Воронежа, Курска, Ростова да и Москвы должны жить в таком же ожидании. Хватить болтать о планах по восстановлению Украины. Нам нужен план разрушения России. Без плана разрушения России никакого восстановления Украины не будет. Свое ПВО, свои ракеты, свой Израиль Восточной Европы.

Украина должна в ООН и от стран Запада немедленно предоставить России статус страны-террориста. И кричать на этом на каждом углу. А также требовать исключения России из ООН, как СССР выперли из Лиги наций после атаки Финляндии.

Юрий Романенко, «Главред»

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