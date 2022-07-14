«Место обошлось в 100 рублей» 3 14.07.2022, 14:59

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Как белорусские автовладельцы оборудовали парковку среди «хрущевок».

Вместо размешенных в грязь газонов во дворе дома по улице Врублевского в Гродно появились аккуратные парковочные места. Оказалось, все оборудовано по инициативе самих жильцов.

Как им этого удалось добиться и сколько стоило сообщает портал NewGrodno.by.

Эта история также началась со штрафа. Один из жильцов дома в очередной раз заплатил за парковку на газоне. Вновь пожаловались бабушки-соседки.

"Надоело. Надо было что-то делать. Наш двор как раз попал в программу "100 дворов". Начались работы по ремонту. Почему бы не оборудовать заодно и парковку?", – вспоминает мужчина. Впрочем, вскоре выяснилось, что создание дополнительных парковочных мест программой не предусмотрено. Но в официальном ответе была важная информация, что оборудовать стоянку за свой счет могут жильцы дома.

Мужчина пошел по соседям. Поначалу желающих было немного. "Говорили, зачем это надо. Считали, что ничего не получится. Но когда увидели, что появилось одно место, второе, третье, то заинтересовались", – вспоминает инициатор идеи.

Сейчас во дворе оборудовано чуть более 20 парковочных мест. Покрытие – где-то специальный песок, где-то асфальтогранулят. На въезде – специальный заниженный бордюрный камень. Всего оборудование парковочного места владельцу машины обошлось в среднем в 100 рублей.

"Ну и два месяца в плане временных затрат", – улыбается мужчина. Говорит, пришлось походить по организациям, чтобы получить все необходимые согласования от собственников сетей. Список внушительный. План парковки весь "усыпан" печатями разрешений и согласований. Но просто так в любом понравившемся месте даже такую парковку обустроить нельзя. "Вот здесь, например, идет теплотрасса, а дальше – высоковольтный провод", – показывает мужчина на "пробелы" в парковочных местах.

Парковка сделана аккуратно. Ремонт двора практически завершен. Жильцы лишь ждут, когда заасфальтируют проезды. Говорят, что сделают это со дня на день.

Заинтересовались возможностями оборудовать такую стоянку и жильцы соседних домов. Что делать тем, кто приезжает во двор время от времени, например, в гости? "В торце дома есть большая гостевая площадка машин на 20. Проблемы в этом плане я не вижу. А эти места мы оборудовали за свой счет для себя", – резюмирует один из владельцев машины.

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