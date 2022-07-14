ВСУ с HIMARS захватили инициативу на поле боя 14.07.2022, 15:03

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Наступление России буксует даже на Донбассе.

После появления ракетных систем залпового огня HIMARS у ВСУ появилась возможность бить сразу по двум опорам военной машины России – логистике и системе военного управления. Украина может влить на характер боевых действий на переднем крае, а оккупантов ожидает дефицит боеприпасов. Их наступление забуксовало даже на Донбассе, ожидается торможение атак и на Запорожском направлении. Серьезным показателем является неспособность врага развить атакующие действия. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В эфире телеканала Freedom он рассказал о том, что украинским войскам удалось захватить инициативу. В скором времени у оккупантов из-за эффективных действий сил обороны Украины будет меньше возможностей оказывать огневое давление на украинские войска. Также их ждет дефицит боеприпасов.

"Сейчас инициатива в наших руках. И то, что у нас появилась такая возможность громить две опоры боевых действий – логистику и систему военного управления, тем самым мы можем влиять на характер боевых действий на переднем крае. В ближайшие дни он начнет меняться в сторону уменьшения огневого воздействия на наши позиции. Будет потихоньку наступать боеприпасный голод", - полагает Жданов.

По словам эксперта, пробуксовка российского наступления фиксируется даже на Донбассе. Темпов, которые демонстрировали оккупанты в Северодонецке, уже нет. Ожидается торможение атак и на Запорожском направлении.

"Они не смогли сохранить темп наступления и тот напор, который был во время штурма Северодонецка, об этом вообще речь не идет. Они неделю топчутся на месте. Думаю, что сейчас очень застопорится и Запорожское направление, хотя еще неделю назад Анна Маляр говорила о том, что в Генштабе разведка рассматривает вариант начала наступления на Запорожье. Пока об этом говорить, я думаю, не стоит", - объяснил ситуацию полковник ВСУ.

Также он добавил, что слабость российской оккупационной армии заключается в неспособности развивать наступление.

"На Херсонщине систему военного управления постарались поломать. Это показатель. То, что они не могут развивать наступление, это показатель", - подчеркнул Олег Жданов.

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