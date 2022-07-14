закрыть
14 июля 2022, четверг, 16:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Путин хочет утилизировать москвичей

8
  • Илья Пономарев
  • 14.07.2022, 15:22
  • 8,684
Путин хочет утилизировать москвичей
Илья Пономарев

Кремль собирает новое пушечное мясо для войны в Украине.

Как сообщают российские СМИ, идет набор пушечного мяса в т.н. "собянинский полк". С 1 июля наемников для войны в Украине рекрутируют под эгидой московского правительства.

По информации журналистов-расследователей, в "собянинцы" в основном записываются не москвичи, а жители соседних регионов – мужчины в возрасте до 60 лет. Им обещают платить больше 200 тысяч рублей в месяц.

"В эту сумму входит доплата от мэра собянина – 200 тысяч, которая разбивается на четыре выплаты по 50. В воинской части получаете карточку ВТБ – выплаты от москвы будут поступать туда", – рассказал вербовщик журналисту "Медузы", который представился соискателем на должность рядового наемника.

Издание выяснило, что одним из вербовщиков в собянинские уланы является Роман Высоцкий (позывной "Болгарин") – тезка одного из бывших командиров так называемой "народной милиции" псевдореспублики в Донецкой области. Он называет себя "командиром батальона" в "собянинском полку".

Что тут можно сказать. Денег у Москвы много. А потерь на фронте в Украине еще больше. Однако дело не только в необходимости пополнять нестройные ряды оккупантов.

Вербовка людей с московской доплатой преследует и другую менее очевидную цель – сплавить в украинскую землю физически активных мужчин из московского региона и прилегающих областей, ту социальную категорию, которая могла бы активно протестовать (включая стычки с ОМОНом) в случае ухудшения социально-экономической ситуации в России.

А то, что она будет ухудшаться – нет никаких сомнений. Логично, что в таких обстоятельствах российским властям выгоднее заблаговременно отправить всех недовольных мужиков для утилизации в Украину.

Илья Пономарев, «Фейсбук»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бильярд перед концом света
Бильярд перед концом света
«Выездные визы» Лукашенко
«Выездные визы» Лукашенко Леонид Невзлин
Крах выдуманного мира Путина
Крах выдуманного мира Путина Иван Яковина
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек
На «Гродно Азоте» хотят сократить 1500 человек Артем Черников