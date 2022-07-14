«Зарплату не платят, людей держат за идиотов» 8 14.07.2022, 15:29

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Известная белорусская фармацевтическая компания собирается продавать просроченные лекарства?

О странных процессах на фармацевтическом предприятии «Нативита» сайту Charter97.org рассказала бывшая работница компании:

— В течение долгого времени на предприятии не выплачивается заработная плата по неизвестным причинам. Ушло много сотрудников, я одна из них. Уходила по причине отсутствия зарплаты, а также обмана со стороны руководства, обещавшего, что «вот-вот, сейчас будет работа и будут деньги».

При этом некоторое время работало непрерывное производство так называемых «мабов». Это рабочее сокращение таких препаратов, как трастузумаб (которого сейчас не хватает из-за того что, тендер «Нативита» выиграла, а поставить не смогла из-за долгов перед российским «Биокадом»), бевацизумаб (предположительно, его хотят переупаковать под видом свежего) и ритуксимаба.

Куда пошли деньги от реализации продукции — неизвестно. Вместе с этим, руководство организации было неоднократно замечено в отмывании денег. Сейчас там происходит упаковка коммерции, но, скорее всего, доход пойдет на покрытие многочисленных долгов перед кредиторами.

Экс-сотрудница «Нативиты» рассказала, что работников предприятия постоянно обманывают:

— Людей держат за идиотов, требуют от них выкладываться на работе на сто процентов почти за бесплатно. Некоторые пишут заявления на увольнение, но их не отпускают. При этом других сотрудников «убрали» как неудобных.

Нарушены все права человека на труд. Некоторые люди остаются от безысходности, потому что им больше некуда пойти. Сколько еще будет продолжаться вранье — непонятно.

Господа Сычевы (Владимир Сычев — исполнительный директор, Алексей Сычев — генеральный директор) отмалчиваются и даже не выходят на контакт с людьми, отлично проводя время в Словении.

По-прежнему на работу принимают людей, особенно в лабораторию, откуда ушло больше всего людей. Естественно, о ситуации с зарплатой им ничего не говорят, а, наоборот, предлагают зарплаты, которые химикам не платят в принципе.

Также вскоре это заведение ожидает фарминспекция, а компетентных сотрудников там сейчас совсем не осталось. Главным органом контроля качества управляют люди, которые возможно впервые о контроле качества и услышали на этой площадке.

Людям постоянно вливают в уши информацию о том, что завод кто-то купит, но последний приезд «покупателей» закончился позором некомпетентных сотрудников, которые не смогли дать ответы на элементарные вопросы.

Кроме этого, на работу берут неквалифицированных работников, ради закрытия дырок в штатном расписании.

Также, по неподтвержденным пока данным, предприятие собирается продавать просроченную продукцию. Сейчас планируется переэтикитировка.

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