Коллаборанты сдают ВСУ позиции российских оккупантов 1 14.07.2022, 15:44

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Таким образом они хотят заслужить прощение.

На временно оккупированных территориях коллаборанты сдают ВСУ позиции российских военных. По количеству таких сообщений лидирует Донбасс. Об этом заявил представитель Международного волонтерского сообщества InformNapalm, боец ВСУ Михаил Макарук в интервью "Телеграфу".

Он добавил, что коллаборанты уже поняли, что "им крышка" и теперь надеются на "индульгенцию". Таким образом предатели пытаются заслужить прощение.

"Они понимают, что им крышка, по этому информация поступает такими темпами, которые еще год назад казались нереальными. Сами дают нам информацию - только возьмите, а нам потом пусть зачтется. Такого наплыва информации я не помню за все восемь лет войны", - сказал Михаил Макарук.

Он добавил, что хорошие результаты также показывают украинские военные, разведчики и агентура, работающие по тылам противника. Однако коллаборантов призывают не останавливаться и продолжать "сдавать" позиции оккупантов.

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