Названы секреты, которые сберегут ваши деньги в путешествиях 1 14.07.2022, 16:01

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Каких ошибок стоит избегать и как вести себя в путешествии.

Эти 17 советов подскажут вам, каких ошибок не допускать и как вести себя в путешествии, чтобы не потратить все свои сбережения на отпуск и сберечь деньги.

Путешествия — та статья расходов, на которую многие откладывают деньги. И часто поездки оказываются настолько накладными, что отбивают всякое желание брать отпуск и ехать куда-то. Однако не всякое путешествие должно бить по карману. Вот что вы можете сделать, прежде чем отправиться в путь, и о чем подумать, когда окажетесь в месте назначения, чтобы сэкономить деньги. Сайт marieclaire.ru перечислил секреты бывалых путешественников, от лайфхаков при бронировании до улучшения условий проживания, питания и развлечений.

Путешествуйте в несезонное время

Разумеется, проживание, экскурсии и даже еда стоят намного дороже, если вы путешествуете в разгар сезона или в праздничные дни. «Приехать к морю в несезон» советовал еще Бродский, но это правило касается не только тропических направлений. В большинстве локаций погода остается приятной осенью, а некоторые могут похвастаться неплохими погодными условиями и весной. Приятным бонусом будет отсутствие толп туристов, скидки на проживание и различные комплексные предложения.

Выбирайте перелеты в будние дни и ночное время

Как правило, перелеты в будние дни и в не самое удобное время — самые дешевые. Да, это может доставить некоторый дискомфорт с точки зрения сна и заставит взять отпуск с середины недели, но поработать два дня и уехать в путешествие — не такая уж плохая идея, не так ли?

Заведите удобный для путешествий банковский счет

Вы наверняка не захотите путешествовать с наличными или искать обменники в незнакомом городе. Вам нужен банковский счет, который даст вам неограниченное снятие наличных в банкомате за границей и не будет взимать комиссию за транзакции. Заранее помониторьте информацию на эту тему в Сети и выберите наиболее выгодный вариант.

Пользуйтесь кэшбэком

Если вы много путешествуете, установите на своей карте кэшбэк или другие бонусы за траты в путешествии или присоединитесь к программе вознаграждений, которая покажется вам наиболее выгодной, чтобы потратить меньше реальных денег на следующую поездку.

Снимайте жилье у местных, если цены в отеле слишком высоки

Часто сервисы аренды квартир предлагают более привлекательные цены, чем сетевые отели (особенно если в месте назначения их не слишком много, и конкуренция мала). Да, зачастую это требует поиска сервиса, работающего именно в том регионе, в который вы направляетесь, и тщательного ознакомления с отзывами, но иногда экономия получается существенной.

Сдайте свое жилье на время, пока путешествуете

Если вы не оставляете детей и других родственников дома подумайте о том, чтобы сдать свое жилище и компенсировать часть своих расходов. Ну а если у вас есть питомцы, за которыми нужен присмотр, не нанимайте персонал — воспользуйтесь сервисами, которые предлагают людям пожить в домах хозяев взамен на заботу об их питомцах, или разместите объявление о в соответствующих сообществах. Помните, что некоторые сервисы предлагают услугу обмена домами, что тоже может быть довольно захватывающим приключением. Если не доверяете посторонним людям, предложите кому-нибудь из друзей, кто живет в другом регионе или другой стране, такую идею.

Бронируйте заранее

Это звучит банально, но если вы точно знаете, что хотите попасть на фестиваль в определенные даты или получить отпуск в конкретный промежуток времени, бронируйте отели за много месяцев до этого момента (но перед этим все же убедитесь, насколько предложенные цены отличаются от средних). То же самое касается билетов на самолеты и поезда.

Выписывайте дни с бесплатным входом

У многих музеев, парковых ансамблей и других достопримечательностей есть дни, когда вход для всех бесплатный. Это может значительно снизить расходы, если цена посещения подобного места кажется вам серьезной. Помните, что вы не будете единственным туристом, который захочет воспользоваться такой возможностью, и приходите пораньше. А еще почаще заходите в церкви — ведь вход в большинство из них свободный, а внутри вы найдете бесценные произведения искусства.

Реже пользуйтесь такси

Часто такси в другой стране может съесть половину вашего дневного бюджета (если не весь целиком). Лучше заранее ознакомиться с расписанием работы общественного транспорта и пользоваться им, если такси стоит дорого. В первую очередь это касается пути из аэропорта и в аэропорт. В большинстве городов транспорт доставит вас в эту точку без необходимости вызывать такси — просто закладывайте на дорогу побольше времени. Если собираетесь пользоваться общественным транспортом несколько дней подряд, подумайте о покупке проездного.

Используйте сервисы поиска выгодных цен

Если ваше путешествие предполагает необходимость взять напрокат машину, не соглашайтесь на первое предложение, которое встретите, сверьтесь с сервисом поиска выгодных цен, который покажет вам возможные тарифы. Затем попробуйте забронировать машину и проверить, действует ли предложение. Иногда вам могут сделать скидку, если вы покажете то же предложение по меньшей цене.

Устраивайте пикники, покупая еду в супермаркете

Конечно, гастрономические впечатления — важная часть поездки, но ради них не обязательно всегда ходить в рестораны. Множество местных продуктов вы найдете и в супермаркетах. Даже если вы не покидаете пределы своей страны, все равно наверняка найдете региональные продукты на полках магазинов, будь то мороженое, сыр или холодные напитки. Покупая свежие продукты для пикника в супермаркете, вы сэкономите деньги на поход в хороший ресторан в другой вечер.

Ешьте в кафе, в которые ходят местные

В туристических заведениях может быть большой наплыв туристов и высокие цены. Но стоит только отойти подальше от главных улиц, вы найдете более выгодные (и, возможно, более интересные) предложения. Изучите отзывы и меню и отправляйтесь в места, куда ходят местные жители. Уличные киоски и кухни на рынке — неплохая идея, если перед ними стоит очередь.

Делайте ставку на обед

В дорогие заведения лучше приходить в обеденное время, когда меньше посетителей, а по будням может действовать меню бизнес-ланча. Это поможет попробовать нечто изысканное за меньшие деньги. Ну а вечером отправляйтесь в более демократичное заведение или приготовьте ужин самостоятельно, если вы снимаете квартиру.

Купите местную симкарту

Как правило, они стоят не так дорого, но позволяют вам не покупать лишний кофе каждый раз, когда вы хотите воспользоваться Wi-Fi в местном кафе. Если вы не покидаете пределы своей страны, убедитесь в том, что ваш оператор обслуживает регион, в котором вы планируете отдыхать, и проверьте, действует ли там бесплатный роуминг.

Просите о дополнительных услугах лично

Если вы хотите получить дополнительные услуги бесплатно или мечтаете сэкономить на позднем выезде, не задавайте подобных вопросов онлайн, а постарайтесь договориться об этом лично на стойке регистрации. Персонал более склонен идти на уступки, если перед ним реальный клиент с вежливыми манерами, а не экран компьютера или телефонная трубка.

Не пользуйтесь мини-баром

Цены на крошечные напитки и угощения в мини-барах зашкаливают. Если знаете, что вам точно захочется что-нибудь съесть или выпить вечером, купите это заранее в супермаркете.

Избегайте риска

Не гуляйте по опасным кварталам и не бродите по городу после бара, если не хотите, чтобы вас ограбили. Старайтесь не заходить в сомнительные заведения, в которых могут выдать чек на совсем другую сумму, чем вы рассчитывали, и всегда проверяйте отзывы на рестораны, чтобы убедиться, что там не обманывают туристов. И не покупайте дорогостоящих сувениров, если не можете проверить, из чего они сделаны и действительно ли они представляют какую-либо ценность.

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