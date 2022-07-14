Цены на школьные товары в Беларуси выросли 14.07.2022, 16:11

Во сколько обойдется экипировка школьника?

В Беларуси с 15 июля стартуют ежегодные школьные базары. По всей стране будет организовано более 400 таких ярмарок, сообщает пресс-служба Министерства образования. Школьную форму и принадлежности будут продавать на традиционных торговых площадках, запланированы и общегородские ярмарки. «Зеркало» рассказывает, во сколько, по мнению специалистов торговли, обойдутся родителям школьные закупки.

Как сообщила на пресс-конференции 14 июля начальник управления организации торговли и общественного питания МАРТ Наталья Мельникова, цены на школьные товары по сравнению с прошлым годом выросли на 10% вследствие подорожания сырья и комплектующих. В итоге, по ее словам, в этом году стоимость школьной формы для младших школьников составит от 70 рублей, для ребят постарше — от 80-ти. Школьные принадлежности для младшеклассников обойдутся примерно в 35 рублей, для старшеклассников — 40 рублей.

Более реальные цифры назвала начальник отдела развития торговли и услуг ГО «Столичная торговля и услуги» Анастасия Макарская. По ее словам, в Минске стоимость «оптимальной экипировки» школьника (включая деловую и спортивную одежду и обувь, рюкзак, канцелярские товары) составит от 330 до 1300 рублей.

Белорусские производители подготовили к новому школьному сезону больше 400 моделей одежды, до 100 моделей обуви, более сотни моделей рюкзаков. «Беллегпром» обновил школьный ассортимент на 65%, сообщила зампредседателя концерна Наталья Мурашко.

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