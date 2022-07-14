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Эксперт: Запад должен нанести превентивный удар по фашистской России

  • 14.07.2022, 16:21
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Эксперт: Запад должен нанести превентивный удар по фашистской России

Войска НАТО должны быть размещены в Украине.

Запад должен превентивно ударить по территории России, но пока Запад к этому не готов. Они готовы только к самозащите и поэтому они будут увеличивать военный контингент в приграничной полосе с Украиной. Об этом в интервью "Главреду" заявил политический аналитик, глава Центра исследований политических ценностей Александр Доний.

Однако, по его словам, увеличение контингента сил стран НАТО имеет не только за границами Украины, но и внутри.

"Я сторонник того, чтобы НАТО размещали эти войска не в Румынии и Польше, а в Украине. Как я уже неоднократно подчеркивал, например, вывод перед очередной агрессией западных посольств из Киева было, к сожалению, побуждением Путина к агрессии — это была сдача Киева. И то, что посольство переносили во Львов или еще дальше, как раз показывали, по какой линии либо существуют тайные договоренности, либо намеки на то, что Россия не пойдет. Если бы посольства оставались в Киеве, это было бы показателем, что Запад не позволяет нападения. К сожалению, так не произошло", - рассказал Доний.

По мнению Дония, сейчас Запад болеет за Украину, сочувствует, оказывает гуманитарную, а некоторые страны - и военную помощь, но это борьба только в руках украинцев.

"Каждые элиты своей страны заботятся о личной безопасности и безопасности собственных граждан и они пытаются оценивать, какие риски больше... Поэтому и общество, и власти этих стран объективно боятся ядерного ответа со стороны России, если они начнут войну против России. Вопрос в том, что более опасно для Запада - отдать на растерзание Украину, а потом он все равно не остановится и будет идти дальше и дальше, приобретая силу?",- отметил Доний.

Эксперт добавляет, что в случае, если не остановить Россию сейчас, Запад будет еще более зависимым.

"Поэтому лучше убить в зародыше фашистскую гниду, лучше сейчас нанести удар, а не ждать, пока Путин и фашистская Россия будут усиливаться. Я осознаю все риски для западных обществ и западные политики осознают их, просто риски от нанесения ударов по Украине может быть больше", - резюмировал эксперт.

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