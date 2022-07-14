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Теперь и Винница

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  • Иван Яковина
  • 14.07.2022, 16:35
  • 1,684
Теперь и Винница
Иван Яковина

Почему РФ нужно признать страной-спонсором терроризма?

Российская армия осуществила теракт в Виннице — в результате взрыва в центре города убиты дети, мирные граждане

Я уже где-то говорил, и сейчас повторю: единственное, чем Путин сейчас может ответить на методичное уничтожение Хаймарсами своих складов, штабов, нефтебаз и ПВО — это такие вот удары по мирным гражданам. Других возможностей для ответных действий у него нет, а ватники хором требуют мести. Если почитать и послушать, что говорят российские спикеры, теракты против мирного населения их в этом смысле полностью устраивают. Они считают, что только так (ударами по самым беззащитным) можно сломить волю Украины к сопротивлению.

Именно поэтому признание РФ страной — спонсором терроризма является первоочередной задачей сейчас. Предвосхищая вопрос «Почему лишь спонсором? Она и есть террорист», отвечаю: «Страна — спонсор терроризма» — это юридическая формула, принятая в американском законодательстве. У них, в США, это именно так называется, что сути дела не меняет: статус этот практически полностью выключает страну из международных экономических отношений, а ее руководство становится законной целью для нанесения ударов со стороны американской армии и спецслужб.

Иван Яковина, НВ

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